Bylo to politické rozhodnutí, vysvětluje Hřib, proč odstoupil od analýzy z elektroměrů

PRAHA Primátor za Piráty Zdeněk Hřib v rozhovorech k analýze dat z pražských elektroměrů setrvale tvrdil, že je potřeba se rozhodnout na základě objektivní analýzy. Po páteční koaliční radě se ale musel spokojit s „politickým rozhodnutím“. V rozhovoru pro server Lidovky.cz uvedl, že je to vítězství těch, kteří prázdné byty považovali za problém.

Lidovky.cz: Co vás přimělo odstoupit od záměru provést analýzu na základě dat z elektroměrů?

Ta analýza byla naplánovaná, abychom objektivizovali, zda problém prázdných bytů v Praze je, nebo není. Momentálně se pražská koalice shodla, že prázdné byty problém jsou. Že se týká starší i nové zástavby a že hodláme majitele pozitivně motivovat, aby se v bytech bydlelo. Buď aby byty pronajímali, nebo je kupovali za účelem vlastního bydlení.

Lidovky.cz: Jak to souzní s vaším tvrzením z dřívějška, že se nechcete rozhodovat na základě dojmologie, ale na základě tvrdých dat a navrhované analýzy? Ta teď zřejmě nepřijde.

Ona stejně přijde, protože statistický úřad to za ty tři roky spočítá. Ona analýza měla sloužit ke sjednocení městské Rady. Vnímal jsem to totiž tak, že v ní existují dva tábory. Jeden představovaly Spojené síly pro Prahu, ti tvrdili, že prázdné byty nejsou problém, který bychom měli řešit, protože je zanedbatelný. Druhý tábor byla Praha Sobě, ta tvrdila, že to je velký problém a že diskuze nad zdaněním je legitimní. Analýza měla objektivně rozhodnout, jak to je. Mezitím jsme ale na koaliční radě došli ke konsenzu a shodli se, že to problém je. Tím můžeme ušetřit čas a peníze na jiné analýzy týkající se věcí, na kterých se třeba zase neshodneme.

Jiří Pospíšil, Zdeněk Hřib a Jan Čižinský na jednání koalice.

Lidovky.cz: Takže to rozhodnutí koaliční rady vycházelo z nějakých konkrétních dostupných dat?

Jednalo se o politické rozhodnutí. Obecně se v diskuzích tvrdí, že prázdné byty problém jsou, to je známá věc. Od developerů existují údaje, ze kterých je ten problém prázdných bytů objektivizovatelný. U starší zástavby jsme k tomu došli tak, že jsme se prostě shodli.

Lidovky.cz: Není pak ale páteční rozhodnutí koaliční rady postavené právě na základě dojmologie, na kterou jste si v tomto tématu dříve stěžoval?

Především jde o vítězství těch, kteří tvrdili, že to problém je. A to proto, že jsme se shodli, že to problém je a že ho budeme řešit. Zásadní a přínosný je podle mě pohled na ekonomiku města. Pokud dosáhneme toho, aby v prázdných bytech bydleli lidé, město dostane více peněz z rozpočtového určení daní. To může použit na rozvoj veřejné infrastruktury. To je to dnešní vítězství.

Lidovky.cz: Zvolili jste pozitivní motivaci pro majitele prázdných bytů. Vkládáte do nich kus důvěry, věříte, že vám vyjdou vstříc?

Je ještě otázka, jakou podobu bude ta pozitivní motivace mít. Je pravda, že žádné z těch opatření, která jsou navržena, není v kompetenci Prahy. Budeme muset jednat s ministerstvem financí, jelikož se jedná o záležitosti týkající se daňových úlev. Věřím, že tyto opatření lidi přimějí k tomu, aby v bytech bydleli, pronajímali je nebo šli do družstevního bydlení. U něj totiž bude fungovat odečitatelná položka jako u hypotečních úvěrů.