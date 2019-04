‚Neexistují parametry, termíny, zkrátka nic‘. ‚Šmírovací‘ analýza, která není, štěpí magistrát

PRAHA Město podle Pirátů plánuje analýzu stavu prázdných bytů v Praze dle dat z elektroměrů. Ta by se mohla stát úhelným kamenem sporu mezi primátorem Zdeňkem Hřibem a lídrem Spojených sil pro Prahu Jiřím Pospíšilem. Studie, kterou by měl mít na starost Institut plánování a rozvoje ve spolupráci s Pražskou energetikou, ale zatím nemá jasný plán.

Hřib vs. Pospíšil Primátor Hřib v minulém týdnu poskytl rozhovor, ve kterém uvedl, že na základě dat z elektroměrů by mohla existovat možnost, jak daňově postihnout prázdné byty. Jiří Pospíšil to označil za šmírování soukromí lidí a nepřípůstný komunistický návrh, který znamená „první vážnou krizi pražské koalice“. U Hřiba si dopisem vyžádal smírčí jednání koalice. „Ukazuje se, že zdanění nevyužívaných soukromých bytů na základě dat z elektroměrů je nejen nemorální, ale zároveň by to bylo nelegální,“ napsal v průběhu týdne na twitterový účet Pospíšil.

Hřib později uvedl, že o žádném zdanění Piráti neuvažují, v citovaném rozhovoru pro Novinky.cz ale takovou možnost nevyloučil.

V současné chvíli to vypadá, že přestřelka mezi pražským primátorem za Piráty Zdeňkem Hřibem a lídrem koaliční strany Spojené síly pro Prahu Jiřím Pospíšilem z TOP 09 se točí kolem studie, která má jako jediný aspekt z celé kauzy špehování prázdných bytů skrze elektroměry alespoň nějaké reálné obrysy. Spor mezi oběma lídry by měla vyřešit páteční koaliční schůzka.

Aby magistrát zjistil, kolik se v Praze nachází prázdných bytů, navrhl primátor Hřib studii založenou na datech z elektroměrů. Ta by mapovala spotřebu elektřiny v bytech české metropole.

Analýzu by měl mít na starost Institut plánování a rozvoje (IPR) ve spolupráci s Pražskou energetikou (PRE). V rozhovoru pro server Novinky.cz primátor ve čtvrtek uvedl, že analýzu dat chce mít k dispozici co nejdřív.

‚Neexistují parametry, termíny, obsahy, nic‘

Jenže požadovaná analýza není podle zástupců obou institucí ještě ani v plenkách. „Stejně jako od dalších společností, také od PRE dostáváme data průběžně. To je ve fungování našeho institutu úplně normální věc. Ke schůzkám s PRE dochází,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí IPR Marek Vácha s tím, že ale žádné konkrétní obrysy analýzy či studie na stole nejsou. IPR totiž žádný závazný pokyn od Rady hlavního města Prahy neobdržel.



Stejně je na tom také Pražská energetika. „Oficiální jednání mezi PRE a IPR zatím neproběhlo. Od IPR k nám dorazily jen neformální dotazy, zda by bylo možné vůbec nějaká taková data získat,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí PRE Petr Holubec a potvrdil, že žádná studie zatím zadaná není.

„Nejsou známé žádné parametry, žádné termíny, obsahy, zkrátka vůbec nic. Celé je to totiž tak trošku nesmysl,“ řekl Holubec. Adam Zábranský, radní pro bydlení za Piráty, serveru Lidovky.cz dříve popsal, že data by měla ukázat údaje pro jednotlivá katastrální území, kterých je v Praze 112. V tom ale podle Holubce tkví technický problém.



„Nelze z toho vytáhnout data pro jednotlivá katastrální území. Vytáhneme z toho data možná pro nějaká konkrétní odběrná místa, která vám ale neřeknou, zda tam náhodou nebydlí jeden člověk, který šetří elektřinou, nebo tam není vůbec nikdo. To se z toho prostě nepozná,“ uvedl Holubec.

Pospíšil: ‚O žádné studii nikdo nic neví‘

Jisté tak zůstává jen to, že primátor Hřib by rád z podobné analýzy vycházel. „Chci anonymizovanou datovou analýzou odpověď na to, jestli to je, nebo není problém,“ řekl v rozhovoru pirátský primátor. Odmítá ale, že by to byl zásadní problém pro pražskou koalici.



Jiří Pospíšil ovšem nechce o analýze plánované primátorem ani slyšet. „Pan primátor něco naplánoval? Mluvil jsem se zástupci obou orgánů (PRE a IPR – pozn.red.), tyto orgány žádný pokyn od relevantního orgánu města. Podle mých informací se na žádné studii vedoucí ke zkoumání bytů nepracuje,“ řekl serveru Lidovky.cz Pospíšil s tím, že věří, že Piráti od svých původních plánů upustí a krize v koalici tak bude zažehnána.