Vyvlastnění bytů: Protiústavní nesmysl a úplná blbost, zní z magistrátu na kontroverzní návrh

PRAHA Kontroverzní návrh politika z Prahy 3 Filipa Hausknechta na vyvlastnění nevyužívaných bytů nenašel na pražském magistrátu pochopení. „Běhá mi z toho mráz po zádech,“ řekl například Tomáš Portlík, předseda pražské ODS. Pro strany zastoupené v zastupitelstvu hlavního města ale nejsou všechny Hausknechtovy návrhy zcela cizí. Zelení na Praze 3 se už od svého bývalého člena distancovali.

Na hraně ústavnosti či rovnou protiústavní, nesmysl či úplná blbost. Tak charakterizují návrh Filipa Hausknechta, člena bytové komise a majetkového výboru na Praze 3, na vyvlastnění nedostatečně využívaných bytů pro řešení bytové krize zástupci stran z pražského zastupitelstva.

„Běhá mi z toho mráz po zádech,“ řekl například serveru Lidovky.cz předseda pražské ODS Tomáš Portlík. Pro Pavla Zelenku, předsedu bytového výboru za Prahu Sobě, se zase jedná o návrh „zavánějící socialistickou revolucí“. Podobně návrh okomentoval také Radomír Nepil z ANO, který působí ve dvou výborech věnujících se správě majetku či územnímu rozvoji. „Vracíme se o dvacet až třicet let zpátky, je to úplný nesmysl. Navíc se jedná o kriminalizaci lidí s více byty,“ řekl serveru Lidovky.cz Nepil v narážce na Hausknechtův návrh na progresivní zdanění každé další koupené nemovitosti.

Filip Hausknecht

Nepil se pozastavil také nad faktem, že Hausknecht je bývalým členem Zelených a jako jejich nominant na Praze 3 působí ve zmíněné bytové komisi. „Nepřekvapuje mě to, obdobné nápady měl v minulé radě Matěj Stropnický. Ten také navrhoval vyšší zdanění pro majitele nemovitostí. Celé to završil tím, že odešel z politiky a koupil si zámek,“ komentoval radní za ANO.



Vazby na bývalou Hausknechtovu stranu vyzdvihl také Pavel Zelenka. „Je překvapivé, že bývalý člen Zelených na Praze 3 hovoří o vyvlastňování. Sami přitom byli součástí koalice, která byty masivně privatizovala,“ podotkl Zelenka.

Je to extrémní požadavek, nestojíme za ním, zní od Zelených

I místostarosta za Zelené na dotčené Praze 3 Ondřej Rut považuje velmi extrémní, spojování se svým bývalým členem ale odmítá. „Úvahy na vyvlastňování bytů jsou extrémním požadavkem, který Strana Zelených nepodporuje a nikdy ani nebyl na stole. Jde to navíc dalece za rámec, co může prosazovat městská část. Pan Hausknecht ze strany sám vystoupil a my nyní budeme řešit, zda ho ve funkcích, do kterých jsme ho nominovali, ponechat,“ řekl serveru Lidovky.cz Rut.



Podle něj je strana příznivcem méně extrémních nástrojů, jako je progresivní zdanění, regulace krátkodobého ubytování známého pod zkratkou Airbnb a podpora další výstavby bytů.

Pochopení pro vyvlastňování bytů politici z magistrátu nemají. Přiznávají ale, že některé Hausknechtovy návrhy by si u nás pozornost zasloužily, uchytily se totiž i jinde. „Například model, kdy třeba 10 % bytů z developerské výstavby připadne městu, už v zahraničí funguje. Byl by vhodný i pro Česko,“ řekl Adam Zábranský, radní pro bydlení a transparentnost za Piráty. Stejně jako pro Jana Chabra, radního pro správu majetku ze Spojených sil pro Prahu, i pro Zábranského to však není dostačující řešení. „Jediné co se stane bude, že o deset procent stoupne cena bytů,“ dodal Chabr.

Údajné skutečné řešení bytové krize? Chce to především zrychlit stavební řízení a uvolnit pro trh nezastavěné parcely, zaznělo unisono od všech oslovených zastupitelů, stejně jako volání po nové legislativě, jež by to umožnila. Jak ale připomněl Zábranský, novela stavebního zákona už se na půdě vlády chystá a bude podle něj úkolem Prahy, aby ho připomínkovala a podílela se na jeho vzniku.

Pryč ze strany a založit nové hnutí

Filip Hausknecht přišel v rámci diskuze o dostupném bydlení s radikálními návrhy na řešení bytové krize, které později rozvedl v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Mířit měly především na prázdné byty, které domácí či zahraniční investoři nechávají prázdné jen jako investici, ale také na krátké pronájmy v rámci Airbnb. Podle Hausknechta by se tak například měly vyvlastňovat byty, které majitelé dlouhodobě nepronajímají či by měly být zdaněny vyšší sazbou. Kontrolu navrhl například skrze evidenci nájemních smluv.



Náhrady za vyvlastnění bytu by podle mladého politika neměly být vypláceny na základě tržní ceny, kterou považuje za přemrštěnou. Cenové mapy bytů by prý měli dělat odborníci ve službách města.

Jednadvacetiletý politik kandidoval v loňských komunálních volbách do zastupitelstva Prahy 3 na kandidátce Zelených, post zastupitele však nezískal. Místo toho byl svou stranou nominován do bytové komise a majetkového výboru. Nedávno ze strany vystoupil kvůli spolupráci Zelených s TOP 09 a Starosty a nezávislými při volbách do Evropského parlamentu. Plánuje založit nové politické hnutí.