Vyvlastnění bytů je normální nástroj, lidé přece musí mít kde bydlet, říká mladý politik

PRAHA Příliš mnoho bytů leží jen tak ladem a nikdo v nich nebydlí, myslí si člen bytové komise a kandidát do zastupitelstva na Praze 3 za Zelené Filip Hausknecht. Šly by prý přitom využít při řešení bytové krize - tím, že by stát kontroloval jejich využívání a ty nevyhovující vyvlastnil. Své návrhy by rád viděl v podobě zákona, to ale podle právníků není tak jednoduché.

OPRAVA V původní verzi tohoto textu jsme mylně uvedli, že Filip Hausknecht je zastupitelem za Stranu Zelených na Praze 3. Filip Hausknecht v současnosti není členem Zelených, ti se od jeho názorů distancují. Také není členem zastupitelstva

Autor tohoto článku se tímto čtenářům a dotčeným stranám velmi omlouvá.

Bytová krize by se mohla řešit vyvlastněním soukromých bytů, které majitelé dostatečně nevyužívají. S takovým kontroverzním návrhem přišel kandidát do zastupitelstva za Zelené na Praze 3 Filip Hausknecht, který je zároveň členem bytové komise a majetkového výboru. „Institut vyvlastňování by se měl používat u bytů, které jsou drženy na investice prázdné, nebo porušují zákony krátkodobým pronajímáním,“ podělil se o svůj návrh na sociální síti.

Pro server Lidovky.cz svůj záměr rozvedl šířeji. Při vyplácení náhrad za vyvlastnění by se například stát neměl řídit tržní cenou, která je podle Hausknechta zbytečně přemrštěná. Cenovou mapu, kterou momentálně vytvářejí realitní kanceláře, by podle něj mohli vytvářet státní odborníci. Za vyvlastněný byt by tak majitel mohl dostat výrazně méně, než kolik by za něj dostal na volném trhu. Některé byty pak prý navíc byly podle zastupitele privatizovány příliš levně. „Není důvod, aby se touto cestou majitelé tak výrazně obohatili jen proto, že jim předchozí garnitura prodala byt za tak nízkou cenu,“ myslí si Hausknecht.



Podle člena bytové komise na Praze 3 je vyvlastnění součástí českého právního řádu a je proto jako nástroj zcela legitimní. Pomoci by měl s nízkým počtem bytů, který žene nahoru jejich ceny, stejně jako ceny nájmů. „Netýká se to těch, kteří mají bytů několik a využívají je členové jejich rodin,“ upozornil ale v rozhovoru pro server Lidovky.cz Hausknecht. Cílem by podle jeho slov měli být hlavně zahraniční investoři, kteří mají v Česku prázdné byty jako investici nebo je provozují pro AirBnB.



Politik z Prahy 3 za Stranu Zelených Filip Hausknecht.

Jednadvacetiletý politik obhajuje své návrhy jako přirozené vyústění základních lidských práv. „Střecha nad hlavou je základní lidskou potřebou a tudíž i právem,“ napsal dříve Hausknecht, v případě vyvlastnění prý ale rozpor s jiným základním lidským právem – na osobní vlastnictví – nevidí. Vlastnit něco osobně je podle něj nedotknutelným právem každého člověka, v případě nemovitostí by ale prý měl stát také hodnotit způsob využívání.



„Nechci tím ale naznačit, že by stát měl kontrolovat, jak lidé svůj majetek využívají. V případě bytů bych ale skutečně odlišoval, zda byt majitel přímo obývá, nebo ho alespoň pronajímá. V takovém případě bych vyvlastnění neprosazoval, ale je na místě se bavit o progresivním zdanění každé další nemovitosti, jak je tomu jinde na západě,“ navrhuje žižkovský politik, podle kterého už stát pravidelně kontroluje jiné aspekty života občanů a v případě kontroly bytů by se tak jednalo jen o jejich rozšíření. Zajistit by se to podle Hausknechta dalo třeba povinnou evidencí nájemních smluv.

Jako čistě administrativní záležitost to ale nevidí advokátka Alžbeta Rosinová z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti. „Pro vyvlastňování bytů z důvodu, že nejsou využívány, resp. jsou pronajímány krátkodobě, nevidím z hlediska platné právní úpravy prostor,“ řekla serveru Lidovky.cz advokátka. Listina základních práv a svobod podle ní hovoří jasně – k vyvlastnění může dojít pouze na základě zákona. Ten musí navíc stanovit také účel vyvlastnění.

Podle Rosinové sice v zákoně jasné podmínky pro vyvlastnění existují, Hausknechtově vizi ale podle ní dveře neotvírají. „Není nám známo, že by nějaký právní předpis umožňoval vyvlastnění bytu z důvodu, že není užíván či pronajímán v souladu s představou obce či města,“ uvedla advokátka, podle které by takový postup vyžadoval další právní úpravu.

Za tu se podle vlastních slov pražský zastupitel chystá bojovat. Nedávno totiž vystoupil ze Strany zelených a podle svých slov se podílí na vzniku politického subjektu, který bude mít jeho návrhy ve svém programu.