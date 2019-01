‚Stydím se za svého premiéra.‘ Občané chtějí poslat Babišovi vzkaz přes billboardy

PRAHA V několika obcích a městech České republiky se tento týden objeví billboardy občanů, kteří se zapojili do akce Stydím se za svého premiéra. První z téměř stovky vylepí ve čtvrtek dopoledne v Praze 5, premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pošle takto svůj vzkaz zpěvák Kryštof Michal. Další billboardy, které si zájemci sami zaplatili, budou k vidění do konce tohoto týdne. Sdělil to ve středu Jaroslav Poláček, majitel agentury Produkujeme, která akci organizuje.

Lidé se k akci hlásili od poloviny prosince. Během prvního týdne vidělo na facebooku Poláčkovu výzvu 60 000 lidí. „Chceme premiérovi říct, že tu žijí lidi, kteří se stydí za to, jaký obraz on vytváří o naší zemi. Někdo je rezignovaný, jiný je spíš naštvaný.

Lidé mají různé důvody, ale všechny spojuje silná emoce. Tak silná, že necelá stovka lidí sáhla po Vánocích do peněženky a vytáhla čtyři a půl tisíce na billboard,“ uvedl Poláček. Agentura podle něj platí tisk a grafiku plakátů a zajišťuje výběr ploch. Její náklady spojené s akcí jsou zhruba 40 000 korun.



Billboardy s vlastním jménem, obličejem a vzkazem: Stydím se za svého premiéra budou k vidění v Chrášťanech, Jablonci nad Nisou, Kašperských Horách, Kunovicích, Lanžhotě, Rumburku, Plzni, Táboře, Teplicích, v Brně a v Praze.

Do akce se zapojili občané i osobnosti, vedle Michala bude mít plakát třeba i herec Karel Zima. Akci podporuje scénárista a režisér Vladimír Škultéty, herec Marcel Vašinka nebo režisérka Olga Sommerová. Existuje také facebooková skupina, ve které si lidé sdílí důvody, proč se do projektu zapojili. Podle Poláčka je to jasný vzkaz premiérovi. „Premiér a jeho hnutí nemá monopol na všechny občany a není tu pro všechny občany, byť se nám to snaží namluvit,“ uvedl.

Idea akce navazuje na 13 let starou kampaň Filipa Humplíka z ODS. Tehdy zaplnily billboardy směřující na premiéra Stanislava Grosse a jeho kauzu se stejným titulkem asi tři desítky ploch.