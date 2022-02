Suchej únor slaví deset let. Měsíc bez pití už vyzkoušelo 700 tisíc Čechů

Štěpán míval dříve problémy s nadměrným pitím. Letos však již počtvrté zkouší měsíční abstinenci. Instruktor řidičů kamionů pro Suchej únor popsal, že ještě před několika lety nebyl schopný své návyky kontrolovat.

„Nejhorší to bylo asi tři roky po vojně. Každý večer jsem vypil šest piv a šest absintů, přišel domů a bylo mi blbě. Jenže jsem tehdy bydlel u našich, tak jsem si na balkon chystal igelitky a zvracel do nich, aby na to nepřišli,“ popsal s tím, že další den se scénář opakoval.

Nad tím, že pije příliš, přemýšlel mnoho let. V roce 2019 se k Suchému únoru připojil a vydržel týden. O rok později už ale bez alkoholu zvládl žít dva týdny, loni tři. Letos chce vydržet až do poloviny března. „Cítím, že mi to dělá dobře, víc si pamatuji, dobře se mi vstává, kila šla dolů. S pitím jsem hodně ubral i přes rok, i když pivo si v létě na žízeň dám,“ dodal. Více energie, lepší spánek, nižší výdaje, i úbytek váhy prezentují organizátoři jako jedny z benefitů abstinence.

Suchej únor umožňuje Čechům vyzkoušet si, jak silné je jejich pouto k alkoholu. Pravidlo zní: celý měsíc ho nevypít ani kapku. Účastníci se mohou k akci oficiálně připojit registrací na webových stránkách projektu.

„Připojením k měsíčnímu ‚sušení‘ lidé podpoří nejen kampaň, ale především naši další činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování. A to nejenom ve vztahu k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám a závislostem,” uvedl Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň pořádá.

Suchej únor zná již 76 procent dospělých Čechů, ukázal průzkum agentury Nielsen Admosphere. V roce 2021 se akce účastnilo přes deset procent dospělé české populace, což je asi 700 tisíc lidí.

Podle výsledků průzkumu je většina lidí s abstinencí úspěšná. „Za osm ročníků kampaně deklarovalo úspěšně dokončenou měsíční abstinenci zhruba devadesát procent lidí, kteří se do kampaně zapojili,“ tvrdí Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere.

Dopady akce už zaznamenali i prodejci alkoholu, na které měsíční abstinence statisíců lidí dopadá. Za alkoholické nápoje obyvatelé Česka v obchodech v roce 2020 utratili zhruba 96,5 miliardy korun. To je přibližně 11 tisíc v přepočtu na dospělého člověka, měsíčně jde asi o 914 korun, uvádí data evropského statistického úřadu Eurostat.

Pokud bude letos účast a úspěšnost „sušičů“ stejná jako loni, přijdou prodejci alkoholických nápojů po celé zemi během února o přibližně 479 milionů korun.

Organizátoři chtějí letos také otevřít debatu o rizikovém chování a užívání alkoholu na pracovišti. „Každý sedmý dospělý, kterého potkáme v práci, je potenciálně rizikový konzument. Stejně tak se pouštíme do tématu pití více či méně alkoholických nápojů dětmi,” nastínil Petr Freimann letošní plány. Prostřednictvím průvodce pro firmy chtějí organizátoři ukázat, jak na pracovišti nastavit zdravé prostředí ve vztahu k alkoholu.

Od loňského roku je v prodeji kniha, která představuje alkohol v jeho různých společenských rolích. V 28 kapitolách je představeno, jak dopadá na různé aspekty lidského života - na spánek, sex, práci, výchovu dětí nebo zdraví. Přispívaly do ní svými příběhy jak osobnosti, tak mediálně neznámí lidé.

„Knihu proto doporučuji zejména těm, kteří ‚únorové sušení‘ letos nebo už dříve ochutnali a začali přemýšlet o souvislostech konzumace alkoholu, které je předtím nenapadly, nebo ano, ale neměli důvod se jimi zabývat,“ uvedl Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, která akci Suchej únor podporuje.

Češi se dlouhodobě drží mezi zeměmi s nejvyšší spotřebou čistého lihu na člověka. Za hranicí rizikového pití se u nás pohybuje přes milion lidí. Poslední srovnávací studie Světové zdravotnické organizace roku (WHO) z roku 2018 nás ve spotřebě alkoholu na hlavu již v období před pandemií zařadila na třetí místo na světě. V průběhu pandemie se navíc zintenzivnila konzumace alkoholu hlavně u těch, kteří již před pandemií pili rizikově.

„Průměrný Čech podle studie WHO vypil 14,4 litrů čistého lihu za rok. Poměr ve spotřebě mezi muži a ženami zůstává zhruba 4:1, to je 23,2 litrů u mužů a 6,1 litrů u žen,“ dodal Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, který Suchej únor podporuje.