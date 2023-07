Česko vybralo zástupce na summit o Ukrajině. Řeší se, zda do Džiddy poletí

„Čekáme na rozhodnutí organizátorů, zda budou chtít, aby se zástupce České republiky zúčastnil fyzicky nebo on-line. Stanovisko očekáváme v průběhu dnešního dne či nejpozději v úterý,“ řekl iDNES.cz mluvčí ministerstva Daniel Drake. Jan Marian je podle něj připravený do Saúdské Arábie odcestovat.

Od ukrajinské strany obdržela Česká republika návrh mírového stavu, jeho cílem je získávat podporu zemí mimo Evropskou unii, prozradil zatím Marian. „Záleží nám na Ukrajině, její podpora je zásadní,“ řekl Marian ve vysílání České televize.

O konání summitu v sobotu s odvoláním na diplomaty informoval The Wall Street Journal (WSJ). Spojené státy a Evropa se podle něj snaží získat širokou mezinárodní podporu pro mír, jehož podmínky si stanoví Ukrajina. Rusko pozváno není. Na summitu má být podle WSJ zastoupeno až 30 západních a klíčových rozvojových zemí.

Schůzky se podle WSJ zúčastní i zástupci Indie či Brazílie, uskuteční se 5. a 6. srpna. Bude se konat v době, kdy mezi Západem a Ruskem narůstá rivalita o podporu ze strany nejdůležitějších rozvojových zemí. Mnoho z nich dosud ohledně ruské agrese na Ukrajině zaujímá neutrální postoj.

Představitelé Ukrajiny a západních zemí doufají, že snahy získat na svou stranu rozvojové státy by mohly vyvrcholit mírovým summitem, který by se konal ještě letos a na kterém by se světoví lídři přihlásili ke společným zásadám pro vyřešení konfliktu na Ukrajině.

Podle nich by takové principy mohly být základem pro možná budoucí jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, která by byla ve prospěch Kyjeva.

Blízké vztahy s Pekingem

Koncem června se v Kodani sešli zástupci Indie, Turecka a Jihoafrické republiky se zástupci Ukrajiny a několika významných evropských zemí. Na dálku se k nim připojil i poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Na schůzku v Džiddě Saúdská Arábie a Ukrajina pozvaly také představitele Egypta, Indonésie, Mexika nebo Zambie. Prozatím není jasné, kdo všechno přijede, účast zatím potvrdila Británie, Jihoafrická republika, Polsko a EU. Spojené státy má znovu zastupovat Sullivan.

Podle západních diplomatů byla jako dějiště schůzky zvolena Saúdská Arábie, protože udržuje blízké vztahy s Pekingem. Cílem je přilákat na schůzku představitele Číny, která má blízké vztahy s Moskvou.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden uspořádal rusko-africký summit, na kterém zemím Afriky slíbil dodávky obilí a oznámil, že Rusko africkým státům odepsalo dluhy v řádech desítek miliard dolarů. Afričtí lídři na něj však naléhali, aby Moskva obnovila loni uzavřené dohody, které zajišťovaly vývoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. Rusko od nich nedávno odstoupilo.

Putin v sobotu po schůzce s představiteli afrických států nevyloučil jednání o Ukrajině, základem pro ně by podle něj měly být návrhy Číny a lídrů afrických zemí. Zároveň ale řekl, že vyhlásit příměří by bylo těžké, když ukrajinská armáda vede ofenzivu proti ruským jednotkám.

Putin na summitu odpustil Africe dluhy za 23 miliard dolarů (28. července 2023):