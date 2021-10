To má korupční prvky až do roztrhání těla, komentoval Babiše šéf Pirátů. Peníze byly zdaněné, reagoval premiér

Do Andreje Babiše se hned na úvod debaty opřeli další dva kandidáti na premiéra. Podle šéfa koalice Spolu jde o obrovský mezinárodní skandál. „Je to na předních stranách zahraničních médií. Jde o obrovský problém a pan premiér bude muset vysvětlit, zda používal nezdaněné peníze a jaký způsobem to fungovalo,“ apeloval Petr Fiala s tím, že premiér bojuje proti daňovým rájům, a pak je využil.

„Tahle věc je z roku 2009, načasování je zajímavé, dvě hodiny před touto debatou. Člověk, který vytuneloval OKD, ten, který má tento systém novin antibabišovských, tak to je jeho dílo. Nic nezákonného jsem neudělal, říká to sama ta zpráva,“ bránil se v debatě Babiš.

„Zírám, to má korupční prvky až do roztrhání těla,“ komentoval premiérova slova šéf Pirátů Ivan Bartoš. Šéf SPD Tomio Okamura nevěděl, co politici kolem premiéra Babiše v debatě řeší. „Já tu informaci mám až od vás, byl jsem celý den na volební kampani a nesledoval internet.



Jste zrádce, políbil jste prsten EU

„Podíl na inflaci má vláda, jak rozhazovala peníze i v době covidu,“ řekl na úvod i cenám Ivan Bartoš, šéf koalice Pirátů a STAN. Podle něj by se mělo začít šetřit na výdajích států a digitalizovat.



Premiér Babiš předsedu Pirátů kritizoval, že ekonomice nerozumí „Eurostat jsou nadřízení pana Bartoše. Já jsem ekonom, oni nejsou, oni tomu nerozumí,“ vykládal dál Babiš.



„Jste zrádce českého národa,“ řekl premiér Babiš. Bartoš na to odvětil, že byl v EU řešit daňové ráje, narážel tak na kauzu premiéra z neděle. „Moji nadřízení jsou lidé, kteří volí Piráty a Starosty a věří jim. Nemám žádného šéfa, ani vy nejste můj šéf,“ vpálil Bartoš Babišovi.



Dvouapůlhodinový souboj za účasti publika v sále se rozdělí do dvou částí. V první budou měřit své síly čtyři političtí lídři (Andrej Babiš, Petr Fiala, Ivan Bartoš a Tomio Okamura) do druhé, finálové části, postoupí dva z nich. Svým hlasováním v anketě je během pořadu vyberou sami diváci.

„Divákům chceme nabídnout ještě něco navíc, co jinde nenajdou: možnost volby, doslova v přímém přenosu. Věříme, že tyto inovace ocení nejen kvůli atraktivnímu formátu a širšímu spektru názorů a postojů k důležitým tématům, ale především díky možnosti rozhodnout, kdo z politiků má v superdebatě postoupit k metě nejvyšší,“ říká Pavel Štrunc, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS.



Pozvání do nedělní superdebaty Česko hledá premiéra potvrdili Andrej Babiš (hnutí ANO), Petr Fiala (koalice Spolu), Ivan Bartoš (koalice Piráti a Starostové) a Tomio Okamura (hnutí SPD).



Do superdebaty přijali pozvání zástupci politických subjektů vybraných na základě zprůměrování výsledků volebních modelů tří agentur zveřejněných k začátku letošního září.