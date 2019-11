Svátek konzumu jako hra s čísly. Čeští prodejci čarují při Black Friday s výší slev i ‚původní cenou‘

Co je black friday? V překladu Černý pátek je masivní slevová akce, během níž prodejci zlevňují své zboží o řádově desítky procent

Na českém trhu se Black Friday poprvé objevil prostřednictvím obchodů společnosti Apple v roce 2011

V Česku by se do pátečních nákupů mělo dle odhadů zapojit přibližně 450 tisíc Čechů , kteří utratí nejčastěji okolo 900 korun

Oproti běžnému pátku očekávají experti nárůst utracených peněz o více než 250 procent