Moderátorka Světlana Witowská končí po 20 letech v České televizi

„Světlano, děkujeme! Moderátorku Světlanu Witowskou vídali diváci na obrazovkách ČT přes dvacet let. A byla vynikající – nejen v Událostech, Interview ČT24, Událostech, komentářích, ale třeba i při prezidentském duelu. Od listopadu se rozhodla začít novou etapu. Přejeme mnoho úspěchů!“ uvedla Česká televize na Twitteru.

„Začalo to v roce 1996. Byla to jízda nejdřív osobákem, potom 1. třídou. A stála za to. Díky, moje milá Česká televize,“ napsala Witowská na Twitteru.

Witowská svou novinářskou kariéru zahájila v agentuře ČTK a MF DNES. Od roku 1996 pracovala v České televizi, odkud odešla na Primu. V roce 2010 se do ČT zase vrátila, byla v pořadu Sama doma i ve Studiu 6. Dd roku 2014 moderovala pořad Interview 24. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského. Ve stejném roce začala působit v hlavní zpravodajské relaci České televize Události, kterou moderovala dva roky.

V roce 2018 ji ČT vybrala, aby moderovala prezidentskou debatu Miloše Zemana a Jiřího Drahoše před druhým kolem voleb. Za svou práci sklidila uznání veřejnosti i odborníků.

Její jméno se objevilo i v průzkumu kandidátů na post prezidenta. Sama Witowská ale podle svých slov politické ambice nemá.

„Největší problém je, že odtamtud není cesta zpět. Možná kdyby byla šance si politiku vyzkoušet, třeba bych o tom uvažovala. Ale vrátit se z politiky k novinařině, navíc ve veřejnoprávní televizi, to myslím nejde,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz.