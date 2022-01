Witowská s Gregorovou řešily kulturní dědictví slova pr*at. Nedomnívala jsem se, že to je sprosté, hájila se Pirátka

„Nemyslím si, že je to sprosté slovo a divím se, že ho zde nemůžete opakovat, protože se domnívám, že se jedná o kulturní dědictví z Pelíšků,“ reagovala Gregorová na dotaz moderátorky v pořadu Interview ČT24.

„Myslím si, že když jdete na demonstraci, tak jdete demonstrovat. Upozorňovat na nějaký problém. Pro mě je důležité, aby si lidi uvědomili, jaký problém se sexuálním násilím tady v České republice máme,“ objasnila svou účast na protestu v červnu loňského roku, na který si přinesla transparent s „takovým nešvarem“.

„Přiznám se naprosto na rovinu, že když jsem transparent psala, nedomnívala jsem se, že je to slovo vnímáno jako sprosté,“ uvedla Gregorová v odpovědi na to, zda by nebylo lepší poukazovat na problémy doby bez využití expresních výrazů.

Witowskou svou odpovědí Gregorová pobavila. „Kolik vám je?“ zeptala se moderátorka se smíchem.

Michailidu je demokratka

Gregorová se v pořadu vyjádřila také k výroku své kolegyně Jany Michailidu, která se jako uchazečka o post předsedkyně strany otevřeně přihlásila ke komunistickému přesvědčení.

Michailidu podle europoslankyně chybovala výběrem termínu. Jako kamarádka nicméně ví, jak politička svůj výrok myslela.

„Byla to od ní naprostá chyba, že to slovo použila, protože to slovo tady má naprosto jasný význam, a sice minulý komunistický režim. Nicméně řekla, že se spíše identifikuje jako sociální liberálka severského střihu,“ hájila Gregorová svou kolegyni.

„Jsem její dobrá kamarádka, vím, že je nadprůměrně inteligentní, občas přemýšlí způsobem, který uniká mainstreamu. Ona se k žádnému autoritářskému režimu nehlásí,“ pokračovala Gregorová na obranu Michailidu.