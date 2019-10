Svoboda hraje o všechno: pokud lidovci neuspějí ve volbách, rezignuje

PRAHA Pokud by se KDU-ČSL na jaře nedostala do sněmovny, šéf strany Cyril Svoboda by se vzdal předsednického křesla. Svoboda to uvedl v dnešním pořadu Partie na televizi Prima. Ve volební neúspěch ale sám nevěří. Podle průzkumů veřejného mínění se lidovci pohybují kolem pětiprocentní hranice, která je nutná pro vstup do sněmovny.

"Pro mě je to otázka bytí a nebytí," řekl Svoboda. Podle něj by ale v

případě volebního neúspěchu na jeho odchod tlačila i členská základna lidovců. KDU-ČSL by podle něj těžko "strávila vedení strany, které ji nedovedlo do sněmovny".



Svoboda také potvrdil, že si strana na volební kampaň chce půjčit peníze. "Co jsem v KDU-ČSL, na volby jsme si vždycky půjčovali, protože nemáme kmotry, nemáme extra zdroje," řekl.