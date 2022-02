Švýcaři v referendu odmítli plán na státní podporu médií

Vládní plán na pomoc médiím podle AFP počítal se zvýšením podpory o 151 milionů švýcarských franků (zhruba 3,5 miliardy korun) ročně ze současných 136 milionů švýcarských franků ročně. Plán již loni v červnu schválil parlament, jeho odpůrci však sesbírali dostatek podpisů k uspořádání referenda, upozornila agentura AP.

Odpůrci plánu tvrdí, že by to bylo mrhání peněz daňových poplatníků, ze kterého by těžili mediální magnáti. Domnívají se rovněž, že plán by podkopal nezávislost novinářů, protože média by se stala závislejší na státu, takže by pravděpodobně méně kritizovala veřejné činitele.

„Média subvencovaná státem jsou kontrolovaná média. Jak říká přísloví: Nekousej do ruky, která tě krmí,“ napsali odpůrci plánu, kteří prosadili referendum.

Švýcaři v neděli schválili návrh na zákaz reklamy na tabákové produkty tam, kde ji mohou vidět děti a mladí lidé, tady například v novinách, na plakátech, na internetu či v kinech. Povolena tak zůstane pouze reklama zacílená na dospělé, například v podobě e-mailů, uvedla AFP. Již nyní jsou ve Švýcarsku zakázány reklamy na tabákové výrobky v televizi a rozhlasu.