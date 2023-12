Dodavatel energií pro huť Liberty je v insolvenci. Má závazky přes 255 milionů

„Dlužnický insolvenční návrh byl podán z důvodu sekundární platební neschopnosti. Do té se Tameh dostal poté, co jeho jediný odběratel, huť Liberty Ostrava, před téměř půl rokem svévolně přestal platit za dodávané produkty,“ komentoval podání návrhu mluvčí Tamehu Patrik Schober.

„Liberty Ostrava dluží v tuto chvíli dodavateli energií skoro dvě miliardy korun, z toho 1,2 miliardy Kč je po splatnosti,“ dodal.

Tameh jako takový k 13. prosinci dlužil celkově podle údajů zveřejněných v insolvenčním návrhu 186 různým věřitelům. „Ke dni 13. 12. 2023 činí celková výše těchto závazků částku 255 623 620,47 korun,“ stojí ve zveřejněném návrhu.

Závazky vůči společnosti OKD pak dosahují 84 milionů korun, přes 30 milionů dluží za uhlí polské těžební společnosti Tauron Wydobycie, za dopravu uhlí pak české firmě Carbosped přes osm milionů korun. Závazky přiznává i vůči Liberty Ostrava. Té za dodávky vysokopecních a koksárenských plynů dluží 110 milionů korun.

Společnost Tameh Czech je někdejším energetickým srdcem celé huti. To ale dřívější majitel, společnost ArcelorMittal, majetkově z firmy vyjmul a vložil do společného energetického podniku s polskou skupinou Tauron. Po prodeji ostravské huti novému majiteli se už elektrárna i další provozy do jejího majetku nevrátily a působí jako její jediný dodavatel.

Co vyráběl Tameh pro Liberty Dmýchaný vzduch pro vysoké pece

Stlačený vzduch pro hutní výrobu

Elektřinu pro hutní výrobu a externí zákazníky

Technologickou páru

Teplo pro vytápění a přípravu teplé vody

Spory mezi oběma firmami trvají od roku 2019, kdy hutní část někdejší Nové huti Ostrava koupila skupina Liberty. Ta se s Tamehem dlouhodobě pře o ceny dodávaných energií, vše vyvrcholilo v posledních měsících, kdy firma přestala svému dodavateli platit úplně.

To mělo pro Tameh drtivý dopad. „Smluvní závazky Tamehu nedovolují, aby navzdory nesplaceným fakturám jednoduše zastavil dodávky energií a produktů ocelárně nebo od smluvní dokumentace odstoupil, jak by to mohl udělat jiný standardní dodavatel,“ vysvětluje mluvčí Tamehu. „Důsledkem je, že Tameh v současné době vyčerpal veškeré potenciální rezervy. Došly také zásoby uhlí, na nákup dalších surovin nejsou prostředky.“

Mimořádná půjčka od státu není ve hře

K aktuální situaci se vyjádřila také společnost Liberty Ostrava. „Společnosti Tameh jsme navrhli řadu řešení, abychom zajistili udržitelnou budoucnost pro obě naše společnosti,“ uvedla mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

„Jedním z těchto řešení byla i naše nabídka, že poskytneme společnosti Tameh potřebné uhlí a služby na udržení provozu tak, aby jejich jednání nepoškodila udržitelnou budoucnost naší společnosti nebo neměla dopad na zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a okolních obcí, které jsou na nás v oblasti vytápění závislé,“ přiblížila Kateřina Zajíčková.

Doplnila, že během následujících dní budou jednání pokračovat a zároveň společnost Liberty zajišťuje pro obec Vratimov alternativní zdroj vytápění.

„Mimořádná půjčka od státu pro Liberty Ostrava ale není na pořadu dne,“ okomentoval ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka před svou cestou do Ostravy, kde má spolu s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou odpoledne jednat se zástupci hutě Liberty Ostrava i společnosti Tameh. Dodal, že stát zvolí postup podle toho, jak situaci bude řešit firma.

Tameh už ve středu ostravskou huť informoval o postupném odstavování kotlů z důvodu nedostatku uhlí. Největší kotel K10 odstavil Tameh ve čtvrtek, další dva spálí poslední uhlí v pondělí.

Jako jedinou variantu dalšího vývoje požadoval Tameh zaplacení dlužných peněz. K čemuž nedošlo a Liberty Ostrava namísto toho nabídla zajištění dodávek uhlí.

Huť Liberty je jediným zákazníkem společnosti Tameh. Dlouhodobě však dodavateli neplatila. „Vyčerpalo veškeré potenciální rezervy a vedlo k tomu, že Tameh již nemůže nakupovat žádné další uhlí podle smluv s dodavateli, které vyjednala Liberty,“ stojí v oznámení o ukončení provozu, které Tameh zaslal společnosti Liberty.

Situace se začala horšit před měsícem

Ve velkém vyhřezly spory mezi oběma firmami na povrch poprvé na konci listopadu, kdy Liberty Ostrava požádala krajský soud v Ostravě o vyhlášení jednostranného moratoria vůči společnosti Tameh. To energetické firmě mělo zabránit podat insolvenční návrh na Liberty. Tameh se odvolal k vrchnímu soudu v Olomouci, výsledek ale zatím není známý.

Součástí žádosti po vyhlášení moratoria je i povinnost Liberty do třiceti dnů zahájit restrukturalizační řízení. V jeho rámci již Liberty Ostrava informovala například o plánu na znovuspuštění vysoké pece a obnovení provozu ocelárny. To však bez fungujícího energetického provozu, který huti dodává vedle elektřiny třeba i tlakovou páru, není možné.

„V souladu s ‚individuálním moratoriem‘ podle zákona o preventivní restrukturalizaci, schváleném 29. listopadu, jsme již navrhli řadu řešení včetně nabídky toho, že zatímco budou probíhat naše společná jednání, poskytneme elektrárně potřebné uhlí na udržení provozu. Budeme nadále pokračovat v našem úsilí nacházet společná řešení,“ komentovala již dříve situaci ve firmě mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.