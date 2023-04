Recidivisté se zdarma vezli takřka 90 kilometrů, pak ještě taxikáře oloupili

Dva muži ve věku 33 a 34 let údajně přijeli na návštěvu do Přerova vlakem, jenže poté prý už neměli peníze na cestu zpět, tak se rozhodli pro jiný způsob dopravy. Sice dražší, ale to s podmínkou, že na konci zaplatíte.

„Všimli si totiž, že u nádraží stojí taxík. Taxikáře oslovili, zda je neodveze do Studénky na Novojičínsku. Údajně mu dali zálohu a pak do vozidla nasedli. Během cesty však změnili cílovou trasu a nechali se odvést až do Ostravy,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Taxikář později policistům říkal, že oba cestující mezi sebou mluvili cizí řečí, které nerozuměl. Nakonec dojeli do Ostravy na Gajdošovu ulici, tedy ujeli zhruba devadesát kilometrů, když jim taxikář vyjel z taxametru účtenku na zhruba čtyři tisíce korun.

Taxikář přišel o zhruba třicet tisíc

To se prý zákazníkům nepozdávalo a muž sedící na zadním sedadle se začal se řidičem dohadovat. Najednou však taxikář zahlédl, jak mu druhý z mužů na sedadle spolujezdce začíná prohrabávat přihrádku. Chtěl mu v tom zabránit, což mělo za následek vyhrožování od obou mužů. Nakonec ho přemohli a z přihrádky mu vzali přibližně třicet tisíc v hotovosti.

Muž loupež okamžitě nahlásil polici a začala pátrací akce, při níž výrazně pomohla místní znalost recidivistů. „Netrvalo dlouho a policisté ztotožnili možné pachatele. Starší z nich má bohatý trestní rejstřík, kdy ani loupeže mu v minulosti nebyly cizí. Celkem má dvanáct záznamů. Mladší z mužů má v rejstříku trestů tři záznamy,“ uvedla policejní mluvčí.

Oba muži už sedí ve vazbě a jsou obvinění z loupeže, za což jim hrozí trestní sazba od dvou do deseti let vězení.