Těžbu cihlářské hlíny u Temelína chce firma rozšířit na nové ložisko

Plocha se nachází na orné půdě v katastru osady Bohunice u Všemyslic na Českobudějovicku, asi pět kilometrů od temelínské elektrárny.

Zájem o kompletní vytěžení podzemních zásob v dané lokalitě oznámila nadnárodní společnost Wienerberger, která má ústředí v Českých Budějovicích. Uvedla, že vytěženou hlínu bude dovážet do své cihelny v nedalekém Týně nad Vltavou, jež prodává své výrobky tuzemským stavebníkům.

„Vydobytý materiál bude sloužit výhradně jako vstupní surovina pro výrobu v závodě Týn nad Vltavou. Ostatní naše cihelny mají k dispozici vlastní těžební lokality,“ uvedl generální ředitel společnosti Kamil Jeřábek. Specializací firmy jsou broušené cihly a bloky nebo střešní tašky.

Ročně vytěží 110 tisíc kubíků

Odvoz materiálu vede po účelové cestě a mimo bytovou zástavbu. Předpoklad je pohyb 120 nákladních aut denně. Z nově otevřeného lomu na 15 hektarech plochy vytěží ročně 110 tisíc krychlových metrů suroviny.

Celkově se skrývají podle průzkumu pod místními poli asi dva miliony krychlových metrů cihlářské hlíny, která se zde těží od 60. let minulého století. Zásoby ve stávajícím ložisku však docházejí. Jde přitom o jedno z nejvydatnějších nalezišť cihlářské hlíny v Česku. Místní region je také bohatý na lignit, jíl nebo grafit či stavební kámen.

„O záměru víme a nemáme k rozšíření dobývacího prostoru připomínky. Místní zemědělci s ním dlouhodobě počítají. Jde o těžbu v rámci surovinové politiky státu,“ uvedla starostka Všemyslic Kateřina Nováková.

Podle představ společnosti Wienerberger by mělo začít rozšiřování dobývacího prostoru už letos skrývkou ornice do hloubky 30 centimetrů. Ta poslouží k výstavbě jižního protihlukového valu vysokého tři metry. Cihlářskou hlínu těží bagr, odstřely se neprovádějí. Celkem bude mít nový dobývací prostor Bohunice I plochu téměř 20 hektarů, z toho čtyři hektary tvoří okolní zábory. Celé území vlastní firma.

Čeká se oživení stavebnictví

Společnost je touto produkcí největší v zemi. Vznikla v roce 1991, dnes je součástí mezinárodního koncernu. Vloni se ale její provozovny dostaly do problémů, protože odbyt do stavebnictví poklesl vinou ekonomické krize spojené se zdražováním výrobků. Začátkem roku musela několik závodů včetně vltavotýnského odstavit a některé zaměstnance propustit. V Týně se to týká 35 z celkových 54 pracovníků. Většina odstavených provozů už opět zahajuje výrobu.

„Závod v Týně nad Vltavou setrvá i nadále v režimu dlouhodobé odstávky. Zpět do chodu ho uvedeme s postupně zvyšující se poptávkou po jeho výrobcích. Předpokládáme opětovné spuštění v roce 2025,“ sdělil Jeřábek. Celkem firma zaměstnávala 900 lidí v sedmi cihelnách a dvou provozech na výrobu střešní krytiny.

Letošní rok bude podle vedení společnosti pro stavební trh rokem očekávání a pozvolného růstu výroby. Výhled je o poznání pozitivnější než v předchozím období. Zásadním milníkem bude vývoj úrokových sazeb, který ovlivňuje zájem investorů a také zájem o stavby rodinných domů. Podstatné bude prolomení pětiprocentní úrokové hranice, která podle odhadů může padnout už v polovině roku.

Jeřábek podotkl, že věří i v další snižování úroků až pod čtyři procenta. Průzkumy navíc podle něj ukazují, že touha po vlastním bydlení nezmizela.