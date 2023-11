Podle dostupných informací se teplo nedodává do části Modřan, Krče, Kamýku, Libuše nebo Lhotky a Kunratic. K obnovení dodávek tepla by mělo dojít do dnešních 23:00.

„Vážení odběratelé, v současné době se na obnovení dodávek tepelné energie intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení,“ uvádí společnost na webu u seznamu odstávek a poruch.

Vyjádření Pražské teplárenské redakce shání.