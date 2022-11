Těsno v české armádě. Má přetlak důstojníků, odchází kvůli tomu i do zbrojařského byznysu

Deset generálů, 291 nižších i vyšších důstojníků a 869 praporčíků, poddůstojníků a příslušníků mužstva opustí Českou armádu v roce 2022. Podle údajů poskytnutých Kanceláří náčelníka Generálního štábu Armády České republiky je to více než v minulých letech. Pro srovnání: loni z české armády do zálohy odešel jeden generál, 183 důstojníků a 555 poddůstojníků a příslušníků mužstva (3, 175 a 463 v roce 2020).

Armáda odchody kompenzuje náborem nových sil. V roce 2020 jich do služebního poměru nastoupilo 2012, v roce 2021 to bylo 1228 a letos to je 1667 vojáků.