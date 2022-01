Krajům se prodraží nákup testů. Stát jim bez nouzového stavu nestíhá pomoci

Na vypsání zakázky na nákup by podle Půty správa rezerv aktuálně potřebovala dva měsíce, což je pozdě. Chybějící nouzový stav zmínil ve svém vyjádření k věci i další z hejtmanů, Ivo Vondrák z Moravskoslezského kraje. „Bylo by to řešitelné, kdyby nebyl zrušen nouzový stav!,“ napsal na Twitteru k blížícímu se testování.

Ivo Vondrak @ivondrak Liberecký hejtman Půta pro ČT: Hromadné nakupovaní testů na koronavirus pro kraje, města a obce je do 17. 1. především z časového hlediska nezajistitelné. Já ale musím dodat, bylo by to řešitelné, kdyby nebyl zrušen nouzový stav! oblíbit odpovědět

Vláda chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně a testovat se tak budou muset i zaměstnanci měst a obcí, krajů a jejich organizací.

„Správa státních hmotných rezerv nakupuje za bezkonkurenční ceny. My jsme například nakoupili testy pro krajský úřad, které se používaly v posledních měsících, za ceny těsně pod 50 korun s DPH a oni pod 20 korun,“ řekl také Půta.

Jen v Libereckém kraji, který je po Karlovarském co do počtu obyvatel druhým nejmenším v zemi, bude podle Půty týdně ve veřejném sektoru potřeba 50 tisíc testů. „Budou to všichni nakupovat podlimitně a o to dráž, budou to nakupovat v malém množství, aby se vešli do dvou milionů korun,“ řekl Půta.

Podle hejtmana už teď správa hmotných rezerv nakupuje testy pro školy, což jsou také příspěvkové organizace měst, obcí a krajů, nedává proto smysl, aby nenakupovala i pro ostatní organizace, přístup jednotlivých resortů se ale liší.

„Ministerstvo školství se na to dívá jinak než ministerstvo sociálních věcí, ministerstvo financí nechce nikomu nic zaplatit,“ poznamenal Půta. Problémem je podle něj, že se tyto věci neplánují dopředu, přitom bylo jasné, že s rostoucí nemocností se Česko plošnému testování nevyhne.

„Ten rozdíl je zajímavý pro celý veřejný sektor, protože to budou statisíce testů, které budou potřeba v příštích týdnech a měsících. Kdyby nad tím někdo na úrovni státu strategicky dlouhodobě přemýšlel, tak by se tím dalo ušetřit ne úplně málo finančních prostředků z veřejných zdrojů. A je mi úplně jedno, jestli jsou to peníze ze státního rozpočtu, obecního rozpočtu nebo rozpočtu příspěvkové organizace, pořád jsou to peníze vybrané na daních,“ dodal liberecký hejtman.

S nákupem svým obcím a městům nepomůže aktuálně ani Liberecký kraj, chtěl jim nabídnout sdružený nákup v dynamickém nákupním systému, který má k dispozici. Podle Půty se ale ukázalo, že s nákupem antigenních testů se nepočítalo, a tak nemá registrované dodavatele. „Takže to tam zadáme, ale to potrvá měsíc, takže to do 17. ledna také nestihneme,“ řekl liberecký hejtman, který se navíc obává, že ceny testů ještě porostou, protože nakupovat ve velkém začaly i soukromé firmy.

Stížnosti zní i ze školství

Kriticky se vyjádřil i prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. „Školy nedostaly na nákup testů pro učitele peníze. Musí je zajistit na úkor již nyní velmi napjatých rozpočtů, viz skokový nárůst cen energií,“ napsal portálu iDNES.cz.

„Přitom by stačilo při centrálním nákupu testů pro žáky zároveň nakoupit i testy pro zaměstnance. Díky tomu by se cena testů dostala výrazně níže. Nehledě na to, že by ředitelé škol měli o starost méně s výběrem dodavatele testů pro zaměstnance,” upozornil na související nedostatky.