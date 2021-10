Ministerstvo zdravotnictví couvlo, další testování na školách nebude. Výsledky by nepřinesly nic nového

Zvrat v otázce testování na školách přitom přišel necelý týden po původním oznámení, že se ministři zdravotnictví a školství Vojtěch s Plagou zasazují za další tři kola plošného testování, které by proběhlo na podzim. Jak tehdy upozornil mluvčí zdravotnictví Köppl, o osudu testování rozhoduje hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Ta dnes v rámci schůze integrovaného řídícího týmu návrhl zatrhla. „Neřeklo by nám to nic nového, než víme. Díky tomu, že hodně testujeme, tak tu nálož v populaci umíme odvodit bez toho, aniž by proběhlo velké testování,“ vysvětlil Köppl. Upozornil přitom, že se tým schází dvakrát až třikrát týdně, a tak může průběžně reagovat.



Köppl doplnil, že pokud by se epidemická situace dramaticky zhoršila, řídící tým by návrh znovu projednal.

Kroužky jsme už vyřešili

Výsledky testování nesloužily pouze ke sběru dat, kde se epidemie covidu-19 šíří nejvíce, pro řadu rodičů suploval školní screening i zajišťování potvrzení o bezinfekčnosti dětí pro další účely.

Školáci potvrzení potřebují například kvůli kroužkům nebo při návštěvě restauračních zařízení. „To už jsme z velké části vyřešili očkováním,“ odmítl dotaz redakce iDNES.cz Köppl, jestli nebylo dobré ponechat testování minimálně z tohoto důvodu.

Jak sdělil redakci minulý týden, dalším krokem bude očkování dětí ve věku od pěti do jedenácti let vakcínou společnosti Pfizer/BionTech, kterou nyní musí schválit Evropská léková agentura. „Učinili jsme předobjednávku,“ dodává Köppl. Podle dřívějšího vyjádření Vojtěcha má Česko zájem o přibližně 700 tisíc dávek.