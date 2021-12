Testy v práci i po třetí dávce a rychlejší přeočkování pro všechny dospělé. Vláda se chystá na omikron

Silvestrovská opatření Výčet protiepidemických opatření, která pro období od 29. prosince do 2. ledna včetně schválila vláda: restaurace, hospody, bary, kluby, kasina U jednoho stolu smí sedět nejvýše čtyři lidé. Výjimku mají ti, kdo žijí ve společné domácnosti. Do podniku mohou zavítat jen očkovaní a ti, kdo nemoc covid-19 prodělali v posledním půlroce a mají o tom doklad. Celkem mohou restauratéři vpustit do svého podniku pouze tolik hostů, kolik je v něm míst k sezení. Za dodržování pravidel jsou odpovědní provozovatelé zařízení, kterým opatření zakazuje obsloužit zákazníka, jenž se neprokáže covidovým certifikátem. Doklad nepotřebují děti do 12 let. silvestrovské večírky Veřejných i soukromých akcí na oslavu příchodu nového roku se může zúčastnit maximálně 50 osob. hromadné akce Účastnit se jich smí nejvýše 1000 lidí, každý přitom musí mít místo k sezení a musí se prokázat očkovacím certifikátem či dokladem o prodělání covidu v posledním půlroce.