Těžba černého uhlí v Dole Lazy na Karvinsku skončí 28. listopadu. Nejsou další finance na investice

Orlová Těžba černého uhlí v Dole Lazy na Karvinsku skončí vyvezením posledního vozíku ve čtvrtek 28. listopadu. Společnost OKD už tam vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby. Novinářům to v pondělí řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Těžba v dole začala v roce 1892. Za téměř 130 let jeho fungování se tam vytěžilo bezmála 146 milionů tun kvalitního černého uhlí.

„Vše, co jsme si naplánovali, jsme vytěžili, a bohužel nemáme další finanční prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, protože to jsou mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky nebo stovky milionů korun jako udržovací náklady,“ řekl Čelechovský.

Poslední zbytky uhlí v dole v současné době těží asi 240 horníků a pár desítek lidí pracuje na povrchu. Většinu z nich po ukončení těžby v Dole Lazy převede firma OKD do ostatních částí karvinského revíru. „Asi 100 zaměstnanců se bude fyzicky podílet na útlumu a likvidaci dolu,“ řekl Čelechovský.

Po uzavření Dolů Lazy zůstanou v OKD ještě v provozu doly ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih.