Kůrovec decimuje i české silnice. Ty nezvládají přetížené kamiony s kalamitním dřevem

PRAHA Loňská těžba dřeva, v němž se ubytoval kůrovec, překonala všechny rekordy a letos se očekává ještě vyšší. Vedle zničených lesů to přináší extrémní zátěž na silnice druhých a třetích tříd ve správě krajů. Kamiony odvážejí pokácené kmeny ve zvýšeném tempu a navíc nadměrně naložené. Oproti běžnému průměru 40 tun mají až 12 tun nadváhu. Na to nejsou krajské silnice vůbec stavěné a je to na nich vidět.



K nejpostiženějším regionům patří severní Morava. Tam se lýkožravý brouk zvlášť rozmohl, čemuž odpovídá i frekvence odvozu. „Problém je hlavně, když se naložený kamion na silnici nižší třídy míjí s jiným vozidlem. To najede na okraj vozovky a vzhledem ke své hmotnosti urve několikasettunový kus krajnice. A silnice je dokonale zničená,“ popsal LN Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu. Vláda schválila miliardy pro vlastníky nestátních lesů. Měly by kompenzovat nižší tržby kvůli kůrovci Popsaný obraz skýtá třeba „trojka“ mezi Petrovicemi a Heřmanovicemi. Na jedné její straně zeje hluboký kráter a spíš než silnici připomíná zapomenutou polní cestu. Jenom v okrese Bruntál činí vyčíslené náklady na opravu 424 milionů korun. Hejtmanství se hněvají i proto, že ministerstvo dopravy vydávalo dlouhou dobu generální výjimku na odvoz kůrovcového dřeva, kdy kamiony mohly mít až 52 tun, aniž by k tomu dal souhlas majitel silnice, tedy kraje. Praxe ustala, až když se rázně ozvala jižní Morava, že takhle to nejde. „Změna spočívá v tom, že si v souladu se zákonem opatřujeme souhlas vlastníka, respektive správce,“ připustila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Na to konto obeslal resort kraje s žádostí o plošný souhlas, že po jejich cestách smí jezdit kamiony nad běžnou tonáž. Devět regionů ze třinácti to odmítlo udělat. Mezi nimi i Olomoucký kraj. „Frekvence jízd s dřevní hmotou se zvýšila. Potíže se u nás týkají převážně silnic III. tříd, odhadem v délce 30 až 40 kilometrů, což bude škoda mezi 300 až 400 miliony,“ řekla LN Eva Knajblová z kanceláře hejtmana. Ministerstvo zemědělství, pod které lesy spadají, je ze situace poněkud nešťastné. Bez souhlasu krajů s vyšší tonáží totiž mizí napadené stromy pomaleji.