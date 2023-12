Daň z vína? Jedině v celé EU, pak bychom s ní neměli problém ani my, říká předseda Vinařské unie Beránek

A to přesto, že si vinařská sdružení tvrdým lobbingem za zachování nulové sazby poštvala proti sobě nemalou část veřejnosti.

Je tu však jistá úniková varianta. Vinaři navrhli při posledním jednání pracovní skupiny se zástupci ministerstva zemědělství, aby stát místo daně zavedl minimální prodejní cenu vína. Neřekli ještě, jak vysokou, ale byla by o poznání vyšší než dnešní levné „krabicáky“. Levní producenti by přišli o cenovou výhodu a alkoholici o levný zdroj své závislosti. „U nejlacinějších vín by se výrazně zhoršila jejich konkurenceschopnost, protože spotřebitel bude mít ve stejné cenové kategorii na výběr mnohem kvalitnější produkty,“ hájí Beránek zavedení minimální ceny v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Polepšíte si v Bohemia Sektu letos oproti loňsku z pohledu produkce tichých i šumivých vín a celkových tržeb?

O úspěchu roku rozhodují výsledky z prosince, kdy se uskuteční okolo 30 procent veškerých prodejů šumivých vín. Vzhledem k celkovému vývoji ekonomické situace v letošním roce budeme považovat za úspěch, pokud se nám podaří zopakovat výsledky loňského roku.

Lidovky.cz: Jak moc by vás následně ovlivnilo případné zavedení spotřební daně z tichého vína?