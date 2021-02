Tisíce dávek vakcíny AstraZeneca leží v Česku ladem. Stát mimo jiné pozdě nasmlouval distributora

Čekalo se na ni jako na spásu, okolo 30 tisíc dávek vakcíny firmy AstraZeneca teď však skoro deset dní leží ladem. Potíží je víc: ministerstvo zdravotnictví pozdě nasmlouvalo distributora, jenž látku rozveze do krajů, řada regionů tak potvrzuje opožděné dodávky. „Přišla později, než bylo plánováno,“ sdělila serveru Lidovky.cz například mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

Část seniorů zase značku odmítá, nevěří její účinnosti. V Ústeckém kraji ji takhle zavrhl celý jeden pečovatelský dům. I proto se ve vládě rodí plán podat látku aspoň učitelům. A do špatných čísel promlouvá i to, že se některá očkování do systému propíšou se zpožděním, protože řada krajů nepoužívá centrální systém rezervací.



„Systém nebyl připravený, tak to většinou kraje udělaly po svém. My také. AstraZenekou očkuje vězeňská služba přes mobilní týmy záchranky,“ řekl pro Lidovky.cz liberecký hejtman Martin Půta (SLK).

Výhoda je, že se látka dostane k lidem, nevýhodou, že ústřední statistika trpí zkreslením. To by znamenalo, že je ve skutečnosti naočkováno více lidí, než uvádějí oficiální data. Centrální řídící tým už má dle Půty na nápravě programu pro výkaznictví pracovat.

V Pardubickém kraji také očkují mimo registrační systém. Podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) systém nereaguje dostatečně rychle. „Nedovolím, aby očkovací centra stála jenom proto, že registrační systém není uzpůsobený,“ sdělil webu Lidovky.cz. V regionu už mají skoro všechny nad 80 let, co projevili zájem, naočkované, a jak říká Netolický, nebudou čekat, až vláda otevře další registrace, pojedou mimo centrální pořadník.

Očekávání od vakcíny AstraZeneca přitom byla veliká. Je snazší na převoz i skladování, nevyžaduje hluboký mráz jako Pfizer s Modernou, mohou s ní nakládat praktici a specialisté u sebe v ordinaci.

Uvázlo to ale hned na startu. Distributor je vybraný teprve od minulého týdne. Ještě středeční odpovědi mluvčí resortu zdravotnictví Barbory Peterové ukazovaly, že vakcína nebyla rozvezená, hovořila v budoucím čase. Až včera mluvila v minulém.

Plata neleží na skladě

Do Česka přišlo 40 800 dávek a přibližně dalších 36 tisíc doručí výrobce ještě tento týden. Vakcína byla podle Peterové už rozdělena do všech 14 krajů, ale s prodlevou. „Všechna ta plata šla do očkovacích center, nestojí nikde na skladě. Očkuje se, samozřejmě někde rychleji, někde pomaleji,“ sdělila.

Zdržení distribuce potvrzuje Plzeňský i Zlínský kraj, kde zpoždění trvalo čtyři dny. ,,Podrobnosti zpoždění nám nejsou známy,“ sdělila webu Lidovky.cz mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

Původně měla AstraZeneca v únoru dodat 200 tisíc dávek, poté informovala, že to bude jen 81 tisíc. Minulý týden podle ministerstva zase číslo zvýšila až na 130 tisíc dávek. Zatím se vyočkovalo pouhých 4113 injekcí.

Kde se vzala nedůvěra k této látce? Nebyla testována na lidech nad 65 let, třeba Španělé ji používají jen pro mladší ročníky. Evropská léková agentura i české úřady sice schválily její užití bez věkového omezení, nicméně někteří senioři jí přesto nedůvěřují.

V Ústeckém kraji jí řekl ne celý pečovatelský dům, včetně personálu. ,,Důvodem je obava z neúčinnosti vakcíny pro vyšší věkové skupiny obyvatelstva,“ sdělil serveru Lidovky.cz generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki.

Dobrému vztahu k vakcínám nepřidává ani zpráva, že Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje pět úmrtí, která mohla souviset s očkováním proti covidu-19.

Kraj Vysočina AstraZeneku nejstarším lidem ani nenabízí. ,,Věděli jsme od ostatních krajů, že o to nebyl zájem,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimíra Novotného (ČSSD).

V olomouckém regionu se počítá odpor k AstraZenece v jednotkách případů. „Na infolinku volají občané, kteří se z očkování AstraZenekou odhlašují,“ potvrdila Kamila Navrátilová z kanceláře hejtmana. Špitál obratem osloví náhradníky. Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově na svém webu rovnou vyvěsila avízo, že si zájemci o vakcínu nemohou vybrat značku, protože se na to lidi ptají. „Bez udání důvodu odmítli dva senioři z více než dvou set očkovaných,“ sdělil webu Lidovky.cz předseda představenstva Roman Mrva. Podle koordinátorky OČM Nemocnice Brandýs nad Labem Julie Dostálové ji odmítají stejným dílem zdravotníci i senioři nad osmdesát let.

Tomu, kdo odmítne danou vakcínu, propadne rezervace, musí si o ni znovu zažádat, přičemž se může stát, že na něj bude zase čekat látka, již nechtěl.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tvrdí, že není důvod k obavám. Vakcína je podle něj spolehlivá a chrání očkované před závažným průběhem nemoci a úmrtím. Nicméně se zároveň rodí plán, že AstraZeneku dostanou učitelé. Touto cestou se podle mluvčí Nikoly Birklenové plánuje vydat v rámci své strategie i Moravskoslezský kraj.

Ať neposílí odmítače

A také další kraje hledají pro AstraZeneku nová odbytiště, což naznačuje, že se s ní primárně pro seniory příliš nepočítá; nikdo to ale nechce říct nahlas, aby odmítačská vlna ještě nezesílila.

Podle metodického pokynu mají nyní dávku dostat jen zdravotníci, obyvatelé a zaměstnanci domovů seniorů a podobných lůžkových zařízení sociálních služeb a senioři starší 80 let. Kraj Vysočina ale třeba už nabídl tuto látku ostatním lůžkovým zařízením, jako jsou psychiatrické nemocnice, LDN a další. ,,Odhadem čtvrtina dodaného množství AstraZeneky je rozdistribuována,“ řekl webu Lidovky.cz náměstek Novotný. Zároveň doufá, že se jí od března ujmou taky praktičtí lékaři.

V Jihomoravském kraji vyčlení AstraZeneku pro malé mobilní týmy, které budou objíždět nepohyblivé seniory nad osmdesát let. ,,Pro tyto lidi neexistuje jiná alternativa než AstraZeneca, protože umožňuje manipulaci při návštěvní službě. Rychlost očkování je v tomto případě pochopitelně malá, objíždět jednotlivce trvá dlouho,“ sdělil za hejtmanství mluvčí Michal Cagala. Druhou skupinou, pro kterou AstraZeneku na jihu Moravy vyčlení, jsou pracovníci věznic, zbytek poputuje k praktikům do ordinací.