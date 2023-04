Anabáze kolem důchodů pokračuje. Jurečka se sešel se zaměstnavateli

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka dostali zástupci zaměstnavatelů od ministerstva během minulých týdnů dotazy, na které na pondělním jednání odpověděli. „S panem ministrem jsme se dohodli, že nebudeme říkat konkrétní věci, které se budou měnit. Bude nám zaslán materiál a v horizontu dvou až tří týdnů bude další jednání, které už bude konkrétnější,“ uvedli zástupci.

Ministerstvo podle nich plánuje sestavit tým specialistů. „Je potřeba se na to dívat expertně, ne jen z pohledu svazových prezidentů,“ uvedl Hanák.

Koncem března ministr Jurečka avizoval, že návrh novely s úpravou růstu penzí předloží do dvou týdnů. Pozmění se tak hlavně mimořádné přidávání kvůli inflaci.

Šéf resortu práce také řekl, že v zákoně nepočítá se zvyšováním důchodového věku. Hranice by měla zůstat na 65 letech. Roli pro nástup do penze by ale měla hrát délka života a doba práce a placení odvodů.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent.

„Padlo důležité ujištění, že u úpravy valorizačního mechanismu v budoucnu nemáme jako vládní koalice ambici, aby se tato valorizace nastavila pod inflací. Počítáme u růstu s tím, že valorizace budou plně odrážet inflaci,“ řekl dříve Jurečka.