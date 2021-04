‚To víte, nadšení z toho nejsme.‘ Domov pro seniory Praha v Lysolajích nepostaví, z plánu zbyly jen byty

PRAHA /KAUZA LN/ Pro metropoli to znělo lákavě. Dejte nám do správy pozemky a my na nich postavíme domov pro seniory. Z plánu Lysolaj zbylo 26 obecních nájemních bytů.

Lysolaje čelí trestnímu oznámení, starosta měl prodat pozemky pod cenou. Zaplatili víc, než říká posudek, brání se „To víte, nadšení z toho nejsme. Je tu prach, hluk, a nevznikne, co tu mělo být,“ říká obyvatel městské části Praha-Lysolaje s pohledem upřeným na rozsáhlou výstavbu převážně komerčního bydlení v lukrativní čtvrti na okraji Prahy. Lidovky.cz už v pondělí upozornily, že kvůli pozemkům, které starosta Lysolají a dnes také náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) s posvěcením magistrátu prodal v roce 2017 developerovi, padlo trestní oznámení.