Ťok a Nováková nejspíš zamíří do diplomacie. ANO je hodlá navrhnout

PRAHA Hnutí ANO nebude navrhovat své bývalé ministry Dana Ťoka a Martu Novákovou na velvyslanecké pozice. Vyplynulo to z odpovědi premiéra Andreje Babiše (ANO) na dotazy Věry Kovářové (STAN) při čtvrtečních sněmovních interpelacích. O tom, že Ťok a Nováková mají zájem o působení v českých diplomatických službách, napsal před týdnem server Respekt.cz.

„Hnutí ANO od vstupu do vlády v lednu 2014 nikdy nenavrhlo žádného velvyslance a nikdy žádný velvyslanec na náš návrh nebyl schválen,“ řekl Babiš. Připomněl, že kandidáty na místa velvyslanců navrhuje ministr zahraničí po konzultaci s prezidentem, až následně je projednává vláda. Kovářové, jejíž interpelace se týkala „politických trafik“ a „zlatých padáků“, Babiš vzkázal, že se stala obětí „nesmyslů, drbů, nepravd“.



Ťok by se mohl stát podle Respekt.cz příštím velvyslancem v Indonésii. Zájem o velvyslanecké místo webu potvrdil. „Kdyby taková nabídka přišla, tak bych ji velmi vážně zvažoval,“ řekl podle serveru. Dodal, že „není tak daleko, aby si vybíral region“. Nováková serveru řekla, že jí premiér sdělil, ať si řekne, co chce dělat. „Třeba kdybych chtěla do diplomacie, že mě v tom podpoří. Řekla jsem, proč ne, tak diplomacie,“ uvedla. Poznamenala, že zatím nemá žádnou konkrétní nabídku.

Ťok s Novákovou odešli z čela ministerstva dopravy a ministerstva obchodu a průmyslu na konci dubna. Zatímco Ťok skončil ve funkci na vlastní žádost, o odchodu Novákové rozhodl Babiš.