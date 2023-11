Polští policisté zadrželi dezinformátora Čermáka. Měl namířeno do Běloruska

„Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi včera polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR,“ potvrdili čeští policisté na síti X. Dodali, že připravují podrobnosti, které následně zveřejní.

Policie ČR @PolicieCZ 1/2 Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi včera polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR.



https://t.co/lcxUZpOdCk oblíbit odpovědět

Šestatřicetiletý Čermák z Holýšova na jižním Plzeňsku je prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Podle pravomocného verdiktu soudu si má odpykat 5,5 roku vězení za to, že v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Do vězení však Čermák nenastoupil, 29. srpna po něm bylo vyhlášeno pátrání.

Vrchní soud v Praze potvrdil Čermákovi trest vězení v červenci. Příznivci začali na soudce křičet, že jsou prasata a fašisté. Někteří z nich i na senát pískali. Nadávali dále na chodbě, ale téměř ihned odešli z budovy.

Čermák se v živém vysílání na Facebooku během pandemie vymezoval vůči novele pandemického zákona. Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu a k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO.

Za hlavní cíl násilí označil Čermák zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil „musíme těm dobytkům zatnout tipec“ a „vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy“.

Kromě podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům na sociálních sítích a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra. V kauze nenávistných výroků o Ukrajincích dostal Čermák podmínku a Tušl desetiměsíční trest vězení. Oba nedávno podali ústavní stížnost.

V říjnu se dezinformátor ukázal ve videu, kde stojí v lese, drží ruskou vlajku a tvrdí, že je v Rusku. Ve videu vyzval národ, aby se „postavil na odpor“. Zároveň se snažil přesvědčit, že se nachází v Rusku.

Dezinformátorka Jana Peterková minulý týden chtěla jet na ambasádu, aby podala žádost o azyl Čermáka. Ten jí podle jejích slov dal instrukce, jak postupovat.