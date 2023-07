Za podporu terorismu dostal Čermák 5,5 roku. Soud projedná jeho odvolání

Čermákovi hrozilo až patnáct let vězení, Krajský soud v Plzni mu uložil 5,5 roku ve věznici s ostrahou. Také mu má propadnout telefon, kterým video natočil.

Loni v únoru Čermák živě vysílal na Facebooku video, ve kterém se vymezoval proti opatřením proti pandemii covidu-19 a zejména proti novele pandemického zákona.

„Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony pro všechny,“ říkal Čermák ve videu, které zhlédlo přes čtyři tisíce lidí.

Podle státního zástupce Martina Bílého diváky podněcoval, aby aktivně i za použití násilí a dalšího protiprávního jednání, třeba blokací veřejných komunikací, zabránili přijetí novely pandemického zákona.

„V této souvislosti vyzýval své příznivce, aby se podíleli na převzetí politické moci v ČR, a vymanili se tak z mezinárodních struktur a organizací EU a NATO, přičemž uváděl, že hlavním cílem násilných aktivit jsou členové parlamentu a vlády,“ popsal v březnu státní zástupce Martin Bílý.

Sám Čermák se u březnového soudu omluvil a prohlásil, že je rád, že se výzvy nikdo nechytil. Podle něj agresivní výrazy nemyslel vážně, ale jako nadsázku.

„Chtěli jsme lidem ukázat věci, které jsou ohledně covidu špatně. Používali jsme expresivní výrazy, abychom měli popularitu. Tím jsme na sebe upoutali větší pozornost. Když věci říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Naopak když je to agresivní, je o to mnohem větší zájem,“ vysvětlil Čermák.

Čermák již trestaný je. Loni za hanobení národa a podněcování k nenávisti dostal od pražského Krajského soudu dostal desetiměsíční podmínku. Spolu s Patrikem Tušlem vyzýval k odporu proti přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

Čermákovi také pokračuje další soudní řízení. Spolu s Tušlem a dalším mužem Zdeňkem Masárem měli obtěžovat prezidenta České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra. Za výtržnictví Čermákovi s Masárem hrozí podmínky, Tušlovi za nebezpečné vyhrožování osm měsíců vězení.