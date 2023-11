[VYKOPAVAK]O čem jednali?[/VYKOPAVAK] Premiérův poradce Tomáš Pojar a ředitel české rozvědky Vladimír Posolda v Pekingu s prominentním a vlivným komunistou Wangem I. Co přesně probírali, není jasné. | foto: Lidové noviny

Původní zpráva

Nedávná cesta premiérova poradce Tomáše Pojara do Číny vzbudila pozornost bezpečnostních expertů i politiků. A vyvolala řadu otázek. Mění se český postoj vůči říši středu? Ochabuje podpora Tchaj-wanu? Co znamená, když za předním čínským komunistou odletí poradce pro národní bezpečnost? A mělo se to ututlat?