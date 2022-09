Válečná daň je trestem za dobré hospodaření, sníží ochotu bank pomáhat, říká šéf bankovní asociace Salomon

Rozhovor

Banky se na poslední chvíli snaží přesvědčit vládu, aby ustoupila od zavedení speciální daně z neočekávaných či mimořádných zisků. Jejím prostřednictvím chce stát financovat výdaje, spojené se zastropováním cen energií a dalšími opatřeními proti drahotě. „Sedm let jsme žili v prostředí, kdy sazby národní banky byly na nule. A platili jsme jako bankovní sektor víc do systému pojištění vkladů, než kolik jsme byli schopni od ČNB získat. Nikdo nepřišel a nezeptal se, zda nám to nepůsobí problém,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf České spořitelny a prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon.