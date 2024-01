SPD a Trikolora si malují budoucnost: uspět ve volbách a podílet se na vládě

Okamura ve svém projevu na sněmu, který se koná v hotelu Olšanka na pražském Žižkově, delegátům poděkoval za vstřícnost a toleranci, se kterou vzali vážně fakt, že pokud chtějí něco změnit, musí se spojovat.

SPD a Trikolora vytvořily společnou kandidátku pro eurovolby. Povede ji někdejší europoslanec Petr Mach (SPD), který v minulosti stál v čele Svobodných. Za ním jsou na listině nynější europoslanec Ivan David (SPD) a někdejší poslankyně ODS, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

Místopředseda SPD Radim Fiala na sněmu ocenil spolupráci obou stran v minulých komunálních volbách. Na volební rok jsou podle něj strany dobře připraveny a mají velmi dobrou společnou kandidátku. „Potřebujeme zvednout ze židlí lidi, kteří si myslí to samé co my, aby šli volit. Bude to složité, ale společně to v evropských volbách dokážeme,“ řekl Fiala.

Úspěch očekává i ve spolupráci obou stran v krajských volbách. „Jsem přesvědčen, že budeme nejúspěšnější v historii, že budeme součástí vládních koalic. Náš výsledek bude takový, že nás nebude možné obejít,“ doplnil s tím, že je třeba si tento úspěch odpracovat.

Majerová do europarlamentu

Majerová je trojkou na kandidátce do eurovoleb. „Beru to jako obrovský závazek,“ řekla v projevu. Zisk mandátu podle ní nebude jen skvělým výsledkem, ale i odrazovým můstkem do dalších voleb v letošním roce. „Krajské volby budou hodně důležité pro etablování Trikolory na české politické scéně,“ zdůraznila Majerová.

V projevu ocenila navázání spolupráce strany s SPD. „Všude tam, kde jsme kandidovali společně, to přineslo užitek SPD i Trikoloře,“ míní. Ve volbách se podle ní projevuje přidaná hodnota schopností domluvit se, netříštit se a táhnout za jeden provaz. Obě strany vloni uzavřely smlouvu o spolupráci ve všech volbách v roce 2024.

Majerová v projevu hovořila o hlavních tématech strany, mimo jiné zmínila, že konflikt na Ukrajině by se měl řešit diplomatickou cestou. „Trikolora je proti dodávkám dalších zbraní, konflikt nemá vojenské řešení,“ řekla. Vyjádřila se také k setrvání Česka v Evropské unii.

„Trikolora vždy podpoří veškeré iniciativy, které povedou k posílení naší národní suverenity, včetně referenda,“ uvedla. Prvním krokem by podle ní mělo být nadřazení českých zákonů nad unijní legislativu. Trikolora je také pro zachování české koruny a pro právo platit hotovostí, dodala.

Mezi hosty vystoupili také lídři společné kandidátky SPD a Trikolora do evropských voleb Mach a David nebo poslanec za německou pravicově populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) Petr Bystroň. Promluvil také odvolaný děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík.

Trikoloru založil Václav Klaus mladší v roce 2019, když byl vyloučen z ODS i z jejího poslaneckého klubu. V březnu 2021 oznámil, že opouští funkci předsedy hnutí a nebude za něj kandidovat ve sněmovních volbách. Předsednictví převzala Majerová, která v lednu 2022 post obhájila. V posledních sněmovních volbách blok Trikolora Svobodní Soukromníci získal 2,76 procenta hlasů, nepřekročil tak pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.