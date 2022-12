Chováte se jako Chamberlain, vmetl Kuba Okamurovi za odpor k výcviku Ukrajinců

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Předseda SPD řekl, že nevidí důvod, proč bychom měli cvičit vojáky, kteří pak budou „zabíjet“ na Ukrajině. Kuba oponoval, že Ukrajinci jdou bránit vlastní zemi, a kdyby se k nám podobně chovali spojenci za druhé světové války, Česko by neexistovalo.

„Andrej Babiš se spolčil s pětikoalicí a hlasovali pro to, aby se na českém území cvičilo čtyři tisíce ukrajinských vojáků za miliardu korun z našeho rozpočtu, aby potom šli za naše peníze zabíjet na Ukrajinu,“ kritizoval předseda SPD Tomio Okamura v pořadu.

Proti jeho slovům se ostře vymezil jihočeský hejtman Martin Kuba. „Shodneme se na tom, že čeští letci a parašutisté, kteří byli školeni v Anglii, byli vlastenci, nebo ne?“ doléhal Kuba na Okamuru. Ten mu odpověděl kladně, dokonce jejich památku každoročně podle svých slov chodí uctívat.

„Vy mi tu teď říkáte, že ukrajinští vojáci půjdou zabíjet. A koho půjdou zabíjet? Vždyť jsou tam doma. Ti lidé půjdou Ukrajinu bránit. Kdyby se tehdy v Anglii chovali jako vy, dávno by česká vlajka, kterou se stále zaklínáte, neexistovala,“ zdůraznil Kuba.

„Vlastenectví je pro mě láska k vlastnímu národu, a nikoli nenávist k cizímu,“ doplnil Okamura. Zeptal se hejtmana Kuby, zda pro něj mají životy Rusů menší hodnotu. Kuba oponoval, že ukrajinští vojáci by bojovat vůbec nemuseli, pokud by jejich zemi nenapadlo Rusko. „My jsme tu doma a já tady žádné cizí vojáky nechci, ani z východu, ani ze západu,“ dodal předseda SPD.

Kuba pak označil Okamurův postoj za absurdní. „To je, jako byste říkal, že nemáme české parašutisty školit v Anglii, protože až se vrátí, budou zabíjet na území České republiky při válce s Německem,“ shrnul historickou paralelu hejtman. „Chováte v tomhle ohledu úplně stejně jako Chamberlain v roce 1938 v Mnichově,“ dodal Kuba.

Oba politici se přeli o výcviku ukrajinských vojáků v prostoru Libavá, který schválili minulý týden poslanci. Reprezentanti SPD hlasovali jako jediní proti. Předmětem diskuse byla i energetická krize, zdražování či prezidentská volba.

Diskutující se neshodli ani na dovozu plynu z Ruska. Okamura navrhl jít cestou podobnou jako Maďarsko, které s Ruskem dodávky plynu dojednává. Podle něj by měly sloužit pro základní potřeby českých občanů.

Hejtman Kuba oponoval, že si dodávky z Ruska nedokáže představit a přišel s další historickou paralelou. „Připadá mi to jako by německá armáda odjížděla z Lidic a my jsme říkali, že jsme připraveni si s nimi po příjezdu sednout a domluvit se na dodávkách plynu,“ komentoval Kuba s odkazem na zločiny, jichž se dopouští Rusko na ukrajinském obyvatelstvu.