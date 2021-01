Trasování se bude přednostně soustředit na britskou mutaci covidu, řekl Babiš. Důvodem je její rychlejší přenos

PRAHA Česko by se mělo při trasování případů covidu-19 soustředit přednostně na takzvanou britskou mutaci koronaviru. Ve středu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Země podle něj bude ale nadále trasovat všechny případy nákazy novým koronavirem.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) v úterý uvedl, že britská mutace koronaviru se potvrdila na vzorcích, které pocházely z Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje.

Babiš řekl, že britská mutace byla jedním z hlavních témat jeho úterního jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. „Já jí posílal velice podrobně, jak to u nás je,“ řekl. Česko podle něj dál bude trasovat všechny případy nákazy, ale britská verze dostane prioritu. „Je to důležité a chceme to dělat přednostně. Pokud se tento vir šíří rychleji, tak je to důležité,“ uvedl.

Takzvanou britskou mutaci nového typu koronaviru zaznamenali v polovině prosince v Anglii. Nakažlivější varianta nákazy se dosud prokázala například v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, podezření na výskyt mutace ohlásilo Rakousko.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po pondělním jednání vlády řekl, že mutace koronaviru není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. To, co při epidemii nastane za deset dnů, může v případě britské mutace nastat už za šest, doplnil. Kvůli rychlejšímu šíření patrně mutace mezi variantami viru převládne.