V kauze kolem šéfa zlínského hokeje policie stíhá devět lidí a čtrnáct firem

Kriminalisté na vyšetřování rozsáhlé a sofistikované daňové trestné činnosti pracovali více než rok. „Tato skupina způsobila České republice škodu za více jak 20 milionů korun. Sedmi pachatelům za ni hrozí až osm let ve vězení, dalším dvěma až deset let. Všichni jsou stíháni na svobodě,“ přiblížila mluvčí krajské policie Simona Kyšnerová.

Majitelé hokejového klubu Berani Zlín v úterý v tiskové zprávě potvrdili, že vyšetřovaný je i bývalý brankář a šéf zlínského hokeje Robert Hamrla.

„Obdrželi jsme zprávu o probíhajícím vyšetřovaní Roberta Hamrly Policií České republiky. Klub plně spolupracuje s orgány výkonné moci. Obvinění nemají žádnou spojitost s klubem Berani Zlín a nyní není možné s ohledem na probíhající vyšetřování situaci blíže komentovat,“ píše se ve stanovisku Berani Zlín. „Činnost klubu není nijak dotčena a dále pokračuje v běžném režimu. Pravomoci generálního manažera dočasně přebírají prokuristé, kterými jsou Jan Pravda a Zdeněk Sedlák,“ ujistil klub.

Bývalý extraligový brankář Hamrla je v čele prvoligových Beranů od loňského prosince. Podle rejstříku je jednatelem společnosti Hamr marketing, která se zabývá zejména reklamní činností a marketingem v kultuře a sportu. Je také jednatelem společnosti Hamr logistics.

Jestli jsou ale tyto společnosti mezi obviněnými policie nepotvrdila.

Kriminalisté zjistili, že obvinění nejméně od začátku roku 2016 do listopadu 2022 v úmyslu zkrátit daň z přidané hodnoty uměle vytvořili řetězec obchodních společností, v jehož rámci fiktivně poskytovali reklamní služby.

„Za tímto účelem ovládali jednotlivé obchodní společnosti, připravovali potřebné listiny, prováděli bankovní operace, transakce a platby a prováděli další úkony nezbytné pro realizaci tohoto jejich záměru,“ upřesnila mluvčí.

Kriminalisté zadrželi devět lidí na šestnácti místech a provedli dvanáct domovních prohlídek a deset prohlídek jiných prostor. Zajistili při nich finanční prostředky v hotovosti i na bankovních účtech a také nemovitosti. Ze zajištěných hodnot bude pokryta celá způsobená škoda.

Město musí řešit, co dál s klubem

Město Zlín, které je spolumajitelem hokejového klubu, chce situaci řešit zítra. „Pokud to bude možné, sedneme si i s Robertem. Za půl roku odvedl kus práce s týmem, který měl. Chceme vůči němu postupovat férově, pokud se rozhodneme k nějakým změnám, chceme aby o tom věděl, není to o tom, že ho vyhazujeme,“ upřesnil pro MF DNES primátor Jiří Korec s tím, že zatím ctí presumpci neviny.

Zároveň upozornil, že klub nakládá s nemalými finančními prostředky a je závislý na financích od partnerů.

„Tento stav i v době, kdy nebude pravomocně odsouzený, může značně zkomplikovat důvěryhodnost a jednání s potenciálními partnery a příjmy reklamního plnění v klubu. Nebude to jednoduché rozhodnutí, musíme to zanalyzovat ze všech stran. S ohledem na důvěryhodnost klubu bude tlak na to, abychom to personálně proměnili, aby klub neřídil člověk, který je obviněný,“ dodal primátor.