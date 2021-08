Třetí dávka dostane zelenou asi ještě v srpnu, některé země ji už ohlásily. EMA stále vyhodnocuje data

„Očekává se, že se EMA vyjádří do konce srpna, tedy v řádu dní. Celé je to ale dost zamlžené a ani neoficiálně se nedaří zjistit, kdy se agentura vyjádří,“ řekl serveru Lidovky.cz vysoce postavený vládní zdroj s tím, že EMA stále vyhodnocuje vědecká data a zprávy od farmaceutických společností. Nemůže totiž schválit použití třetích dávek bez toho, aniž by měla dostatek vědeckých dat ze studií ohledně toho, jaké mají tyto třetí dávky účinek. „Poté rozhodne v nejkratším možném termínu,“ potvrdil zdroj.