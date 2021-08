Třetí dávka od Pfizeru po Astře? Vědci jsou pro, dokonce hovoří o jediném možném řešení

Jedenaosmdesátiletá Eva dostala první dávku vakcíny proti covidu začátkem dubna. Šlo o britsko-švédskou AstraZeneku. Později dostala i druhou dávku této očkovací látky. Jelikož spadá do rizikové skupiny, kromě věku ji do ní řadí i onkologická diagnóza, mohla by patrně na podzim, pokud to vláda příští týden posvětí, dostat dodatečnou třetí injekci.