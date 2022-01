Stejně jako Jana je na tom velká část Ćchů do třiceti let. Za první dva týdny, co si mohli dojít pro tzv. očkovací booster, se jich pro vakcínu dostavilo jen necelých 10 procent. Zdráhají se i třicátníci do 35 let. Těch je třetí dávkou naočkováno jen 15 procent.