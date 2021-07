‚Trumpův‘ lék už v Česku předepíše lékař, zabrání těžkému průběhu covidu. Léčba vyjde na 65 tisíc

Stačí se na hodinu natáhnout na lehátko a číst si, zatímco do těla kape infuze. Je to nízká cena za to, že podání léku od firmy Regeneron umí člověka nakaženého covidem vykoupit z týdnů na přístrojích nebo i vyrvat smrti. Lékaři z nemocnic, které se dosud oklepávají z přehlcení kapacit, doporučují, aby nakažení, jimž anamnéza věští riziko těžkého průběhu, na předmětnou infuzi šli.

Česko již disponuje dvěma druhy monoklonálních protilátek, 12 tisíci dávek léku REGN-COV2 od společnosti Regeneron a třemi tisíci Bamlanu od firmy Eli Lilly.

Neregistrovaný lék na covid od Regeneronu má povolení od ministerstva. Výjimka platí pro 12 tisíc dávek Včasné podání monoklonálních protilátek, do kteréžto skupiny řečené léky spadají, je společně s očkováním vyššího počtu lidí chytřejším a efektivnějším receptem na zdolání dalších vln covidové pandemie, než jsou velenákladné a úmorné lockdowny. Lék zamezí viru v množení, působí tudíž preventivně proti vážným symptomům. Klinické studie ukázaly, že kúra odvrátí potřebu špitálu v sedmi z deseti případů. Ale když už se příznaky rozvinou, je pozdě. Koktejl protilátek se musí podat do sedmi dnů od prvních projevů covidu a do tří dnů od pozitivního PCR testu. „Všeobecná fakultní nemocnice Praha koncentruje pacienty z rizikových skupin indikované na regeneron, především onkologické, imunokompromitované a kardiaky. Bohužel, při příjmech z jiných nemocnice se potvrzuje, že ne vždy lékaři na možnost léčby monoklonálními protilátkami myslí. Časový faktor podání zde má zásadní roli,“ zdůraznil pro Lidovky.cz Martin Balík, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN. U REGN-COV2, jemuž se pro vysokou účinnost přezdívá pasivní vakcína, se potvrdila odolnost na dosavadní mutace, a proto je to hlavně on, kdo spolu s vakcínami staví barikádu před možnou podzimní vlnou. Jedná se o stejnou kúru, již doktoři loni úspěšně nasadili infikovanému exprezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Rizikoví jedinci, kteří se nakazí (ani vakcína totiž nechrání ze sta procent) a mají nárok na přípravek, jsou například cukrovkáři, obézní nebo ti, kterým selhávají ledviny. Lidé nad 60 let mohou být mezi příjemci léku automaticky. Vedle přidružené diagnózy hraje roli v předepsání přípravku také věk a váha. Příjemcům musí být více než 12 let a musejí mít alespoň čtyřicet kilo. Přípravek se podává v nemocnici, žádanku vystavuje lékař, ať už praktik, nebo specialista. Ze strany pacientů je na místě proaktivní přístup, protože ze zkušenosti špitálů plyne, že u nich často zbytečně končí lidé na lůžkovém oddělení jen proto, že nedostali monoklonální protilátky, když bylo okno příležitostí otevřené.

„Nakažená riziková skupina si musí o přípravek od Regeneronu říct. Když se jim rozvine těžký průběh, musí se už nasadit kortikoidy – a to jsme tam, kde jsme byli před rokem. Lidé po aplikaci přípravku nám popisují, že už druhý den se jim uleví, nic jim není a hlavně se nevyskytují následné komplikace,“ popsala pro Lidovky.cz Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, která je distribučním centrem léku. Úspěch u sta ze sta Na jihu Moravy mají výbornou zkušenost také s kombinací regen-covu a rekonvalescentní plazmy u onkologických pacientů, u nichž covidová infekce končívá fatálně. „Pomohlo to ve sto případech ze sta,“ pochvaluje si Plachá. Oslavně o regeneronu hovořil i zmíněný exprezident Trump, který krátce po infuzi Američanům oznámil, jak fantasticky se cítí. Také on uváděl, že si o aplikaci koktejlu lékařům řekl sám. A na tento druh léku vsadili už počátkem roku ve velkém měřítku Němci. Spolkový soused pořídil koncem ledna 200 tisíc dávek za 400 milionů eur, což v přepočtu šplhá nad deset miliard korun. Zásoby regen-covu v České republice jsou zatím dostatečné, a to i s ohledem na případný koronavirový úder na podzim, až s větrem přivane i sezona respiračních chorob. Proto brněnská nemocnice vyzývá, a není sama, aby se přípravkem zbytečně nešetřilo a podával se potřebným v rámci prevence před převozem do špitálu. 65 tisíc korun na pacienta Britští vědci spouští unikátní studii, na lidech otestují možnost opětovné nákazy covidem-19 Aplikace léku pro jednoho pacienta vychází na 65 tisíc, náklady hradí pojišťovna. Není to laciná léčba, ale cifra bledne ve srovnání s tím, co stojí léčba covidního pacienta, když nemoc začne imunitu porážet. Podle odhadů se jedná zhruba o 580 tisíc za týden. Bez započítání postcovidového syndromu, který namátkou provází ztráta čichu, zhoršená paměť či problémy s dýcháním. Brněnská fakultní nemocnice a pražský Motol nakupovaly lék od Regeneronu pro celou republiku, Thomayerova nemocnice v Praze zajistila tentýž servis s bamlanem. Příště už si je má každé zdravotnické zařízení obstarat samo. „Současná zásoba je dostatečná, proto se nyní nedokupují. Další zajištění léčivých přípravků pro léčbu covidu předpokládáme standardní cestou, tedy že si je bude objednávat každá nemocnice podle své potřeby u distributora, jako u kterýchkoli jiných léčivých přípravků,“ sdělila pro Lidovky.cz Gréta Rakašová z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. V prvních fázích pandemie prudký příchod nové nemoci farmaceutický trh pochroumal, ale nyní už jsou dodávky víceméně plynulé a objemy vůči poptávce uspokojivé. Jediný opravdu centrální nákup, zajištěný přímo ministerstvem zdravotnictví, který se v souvislosti s léky na covid v Česku odehrál, se týkal remdesiviru a už i ten si každý špitál zajišťuje od dubna sám. Distribučním ústředím pro tento lék byla Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), kde se také odehrálo první podání léku obéznímu taxikáři. Příběh jeho takřka zázračného uzdravení sledovala celá země. Remdesivir se také musí podat do týdne od chvíle, co se covid znatelně ukázal, nefunguje ale jako prevence, aby se příznaky nerozvinuly; pomáhá krotit ty již propuklé. Dostávají ho lidé, kteří už musí s obtížemi do nemocnice, potřebují kyslíkovou terapii, rentgen ukazuje zánět na plicích. Od loňského roku se jím kurýrovalo 13 600 pacientů. Nyní by mělo dojít k vyhodnocení jeho účinnosti i v komparaci se srovnatelnou částí populace, jež lék nedostala. Několik lidí se v Česku předávkovalo ivermektinem v souvislosti s covidem, uvedl SÚKL „Myslím, že se potvrdí, že lék snížil potřeby intenzivní péče, délku hospitalizace a úmrtnost o osm až 15 procent ve skupině s časným podáním a nízkou spotřebou kyslíku. Lék dál dáváme indikovaným pacientům i v naší nemocnici, jeho indikaci významně upřesňují moderní antigenní testy,“ míní Balík. Naopak vůči ivermektinu jsou obě spádové nemocnice, kam se vozí těžké covidové případy, velmi rezervované. Fakultní nemocnice se od přípravku, který je určen na likvidaci parazitů, distancovala zcela. VFN ho vydávala aspoň ambulantně – u lehkých forem nevylučují efekt, ale přímo ve špitále jej nikomu nenasadili. Protože u pacientů s těžkým covidem se objevuje zánět stěn mozkových cév a ivermektin je neurotoxin, který spoléhá na fakt, že tato bariéra bude neporušená.