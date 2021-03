První dodávka Regeneronu dorazí do Česka nejpozději ve čtvrtek, uvedl Babiš. Lék pomohl v boji s covidem i Trumpovi

První dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron by měla v České republice být nejpozději do čtvrtka 25. března. V pátek to napsal premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání neregistrovaného léku na začátku března, výjimku udělilo pro 12 000 dávek preparátu.

Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci covid-19. Jeho použití už dříve doporučil lékový ústav. Povolení platí do konce letošního roku. Zdravotníci mohou léčivo podat pacientům starším 12 let s váhou alespoň 40 kilogramů, kteří mají vysoké riziko zhoršení zdravotního stavu. Může jít mimo jiné o pacienty po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidi s vysokou obezitou. Lék je určen pro pacienty, kteří zatím nevyžadují hospitalizaci kvůli nemoci covid-19, u kterých příznaky onemocnění netrvají déle než sedm dní a neuplynuly více než tři dny od pozitivního testu na koronavirus.

Distribuci léčiva bude v Česku zajišťovat firma Roche a bude jej rozvážet podle pokynů fakultních nemocnic v pražském Motole a v Brně, které je obdrží primárně. Od března do května by mělo Česko dostat každý měsíc 4000 dávek léku. Lék je kombinací monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab, což jsou proteiny, které mají bránit vstupu viru do lidských buněk. V současnosti se používá v USA, Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) na začátku února zahájila jeho průběžné hodnocení. Jako první v Evropské unii se rozhodlo tento lék experimentálně používat Německo. Léčbu tímto lékem také na podzim podstoupil tehdejší prezident USA Donald Trump. Ministerstvo už v únoru povolilo použití podobného léku tohoto typu, bamlanivimab od firmy Eli Lilly. Použití zatím neregistrovaných léků v ČR umožňuje zákon o léčivech po vyžádání stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle zákona pak výrobci ani zdravotníci nenesou odpovědnost za případné důsledky jeho použití. V současné době je oficiálně na léčbu nákazy novým typem koronaviru schválený jediný lék, látka remdesivir od firmy Gilead Sciences. Česko jí každý měsíc objednává tisíce dávek.