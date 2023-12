Novou finanční ředitelkou Novy je Švecová, Rosol nově vede zpravodajství

„Pozice CFO je velmi důležitá, zodpovědná i časově náročná funkce, proto jsme se rozhodli s ohledem na velký růst Novy i Markízy, že obě televize potřebují vlastního finančního ředitele. Miloš Nitran tedy zůstává na pozici finančního ředitele na Markíze,“ vysvětlil generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.

Novou finanční ředitelkou TV Nova je Šárka Švecová

Šárka Švecová do Novy nastoupila v roce 2011 a pracovala na různých pozicích v rámci finančního oddělení. Od roku 2022 vykonávala funkci zástupkyně finančního ředitele.

Jako finanční ředitelka bude zodpovědná za finanční řízení společnosti, včetně účetnictví, plánování, řízení rozpočtu, peněžních toků a rozhodování o investicích. Jako členka vrcholového vedení bude spolupracovat na plánování a realizaci digitálních projektů.

„Nova je jedničkou na mediálním trhu a v mnoha směrech inovátor určující směr, jsem ráda, že toho mohu být dlouhodobě součástí a posouvat Novu tímto směrem. Jsem vděčná za příležitost podílet se na jejím rozvoji spolu se špičkovým týmem v tomto oboru a na tuto novou výzvu se velmi těším,“ připojila Švecová.

Vladimír Rosol se stává novým šéfredaktorem zpravodajství TV Nova

Vladimír Rosol v televizi působí od roku 2008, od roku 2014 je ve vedení webu TN.cz. V nové funkci se kromě onlinu zaměří i na televizní zpravodajství. Bude zajišťovat chod redakce, přípravu témat a rozvoj stávajících zpravodajských a publicistických formátů.

Posledních šest let tuto funkci vykonával Michal Kratochvíl, který se nyní stává ředitelem zpravodajství v televizi Markíza.

„Televizní noviny jsou nejsledovanější zpravodajskou relací v České republice a jejich tým musí být co nejsilnější. Jsem velmi rád, že po odchodu Michala Kratochvíla na Slovensko získáváme dalšího velmi zkušeného šéfredaktora a že kontinuita nezávislého a relevantního zpravodajství zůstane bez proluky zachována na všech pozicích,“ uvedl Grunt.

„Mám velkou výhodu v tom, že vím, jak naše redakce funguje, znám všechny redaktory i jejich práci. Posledních několik let jsme intenzivně pracovali na tom, abychom onlinovou i televizní redakci co nejvíce propojili. Netýká se to pouze zpracovávaných témat, ale také například předávání a sdílení informací a materiálů. I přesto to bude samozřejmě velká výzva, ale věřím, že to zvládnu,“ svěřil se Rosol.