Před celníky se chemikálie tváří jako sůl do koupele, přitom jde o drogu. Do Evropy se stále častěji dostávají nové syntetické látky z Číny. A to dokonce legální cestou. Výrobci narkotik totiž umí velmi dobře adaptovat drogový trh a obcházet legislativu. Evropské státy každoročně aktualizují seznamy zakázaných návykových látek, Čína ale vzápětí vyrobí nové látky, jež prozatím v hledáčku policie nejsou.