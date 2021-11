U politiků musí mít lidé základní informace o zdraví, říká exministr Holcát, který byl konziliu Havla

Lékařské konzilium v pátek posoudí zdravotní stav prezidenta Zemana, který se léčí od 10. října v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze. Sestavení konzilia inicioval ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Členem je třeba dosluhující rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a podle informací iDNES.cz také chirurg Pavel Pafko a fyzioterapeut Pavel Kolář. Má mít devět členů. Jeho složení nemocnice oficiálně nezveřejnila.

Lidovky.cz Jak takové konzilium funguje?

Konzilium je sdružení dvou a více odborníků, kteří se podílejí na léčbě, diagnostice a určení dalšího postupu u pacienta. Je to jeden ze základních prostředků moderní medicíny, diagnostiky a terapie. Víc lidí víc ví a má i víc nápadů, jak přistupovat k pacientovi. Ten přitom bývá postižen více nemocemi, které se navzájem ovlivňují. Proto je dobré, aby bylo v konziliu více odborností.

Lidovky.cz: Kdy konzilia vznikají?

Kontinuálně, dotýkají se všech pacientů. Základním příkladem je ten, že se o pacienta stará méně zkušený lékař, který konzultuje se zkušenějším nadřízeným. Za konzilium lze označit i vizitu.

Lidovky.cz: Jak se liší konzilium pro běžného a pro prezidentského pacienta?

Cílem konzilia je mimo jiné to, že musíme informovat pacienta i jeho příbuzné, kteří se o něj starají. To většinou dělá ošetřující lékař. Prezidenti jsou ale veřejně známé osoby. O jejich zdraví se velmi diskutuje. Samozřejmě musí být ve všech případech zachováno lékařské tajemství a intimita pacienta. Ale u veřejně známých osob má veřejnost nárok na určitou znalost. Zvlášť u politiků. Existují právní výklady, že o těchto osobách, protože jsou lidmi zvoleny, musí mít veřejnost aspoň základní informace, určitě ale ne detailní. To se týká i konzilia u prezidenta.

U prezidentského konzilia je nutné se dohodnout předem, co zveřejnit. My jsme se vždycky domlouvali se samotným prezidentem, případně s jeho rodinou.

Lidovky.cz: Může prezident mluvit do toho, kdo v konziliu bude a kdo ne?

Určitě ano. Máme svobodnou volbu lékaře. Všichni měli určitou historii svých nemocí, měli lékaře, kteří je znali a kteří se věnovali třeba cukrovce, kardiologickým věcem a podobně. Takže mohli požádat, aby byl dotyčný do konzilia zařazen. Konkrétním příkladem u všech prezidentů byla konkrétní žádost, aby ve všech konziliích byl pan profesor fyzioterapie Pavel Kolář. Vyžádal si ho Václav Klaus, pak Miloš Zeman i Václav Havel.

Lidovky.cz: Jak fungovalo konzilium za Václava Havla?

Jsem otorinolaryngolog, Havla i Klause jsem vyšetřoval, ale nebyl jsem jejich lékař. Zažil jsem dvě konzilia. První bylo v roce 1996. Byl jsem nejvýše postavený lékař v nemocnici a řídil jsem konzilium u Václava Havla, když byl poprvé operován. Poté jsem byl členem konzilia Miloše Zemana, když byl premiérem. Shodou okolností to bylo 11. září 2001. Na urologii byla tisková konference, protože měl močové kamínky, ale ten den spadla dvojčata. Tiskovka pak byla k něčemu úplně jinému a sám Zeman na ní vystoupil. Pacient se tiskovky může zúčastnit.

U veřejně známých lidí se dělá i tisková konference s jejich souhlasem. U Havla byl tiskový mluvčí Ladislav Špaček, u Klause byl Petr Hájek a na tiskové konferenci o zdraví Zemana byl on sám. Vždy jsme se dohodli na stručné informaci. Samozřejmě vždy padl dotaz na to, jak se jim daří, s čím leží a jaká je prognóza. Podávali jsme velmi stručné informace. Ale třeba hodnoty cukru a podobné údaje nejsou relevantní ke zveřejnění.

Lidovky.cz: Jak funguje konzilium Miloše Zemana?

Nevím víc než vy. Miloš Zeman je samozřejmě léčen konziliárně, tedy se o něj stará celý tým lékařů Ústřední vojenské nemocnice. Platí ještě jedna věc. Často věci konzultujeme i externě, posíláme snímky třeba i do ciziny. To je běžné. Vzácná vyšetření se posílají do různých nemocnic různě po světě. To se dá taky označit za konzilia.

Lidovky.cz: Pacient je vždy ten, kdo rozhoduje, co konzilium zveřejní?

Není to samozřejmě vždy. Pacient ne vždy může reagovat. Třeba Václav Havel byl velmi tlumený a byly chvíle, kdy nebyl při vědomí, spal.

Lidovky.cz: Kdo v tomto případě rozhodne, co se o prezidentovi zveřejní?

Dohadovali jsme se s rodinou, tiskovým mluvčím. Zveřejňovali jsme informace typu prezident je tlumen, prezident je v dobrém stavu a tak dále.