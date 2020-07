Učitele straší návrat jarní improvizace. Školy ale stále netuší, co je čeká v případě dalšího úderu covidu

Praha Zhruba měsíc zbývá do startu nového školního roku, který se pravděpodobně odehraje ve stínu covidu. Školy ale doposud nedostaly žádnou „kuchařku“, podle níž budou postupovat v případě masivnějšího šíření nákazy. Ministerstvo školství to považuje za předčasné.

V úterý mají o plánu pro podzimní virovou sezonu jednat šéfové resortů školství Robert Plaga (ANO) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Školy od nich žádají jistotu. „Už nechceme zažít dobu těžké improvizace. Zvlášť ne teď, když je dost času na přípravu,“ sdělil serveru Lidovky.cz výkonný ředitel Asociace základních uměleckých škol ČR a ředitel Základní umělecké školy Liberec Tomáš Kolafa.



Nervózní nejsou jen pedagogové, ale i rodiče, kteří chtějí vědět, za jakých podmínek se budou jejich potomci od září vzdělávat. A co se stane, když se ve třídě vyskytne například žák s pozitivním testem na covid-19.



Jarní masivní nástup koronaviru vedl k „vypnutí“ České republiky – celostátní karanténě a masivním proticovidovým opatřením, jež mimo jiné zcela uzavřela školy. Takový vzdělávací „blackout“ ale Česko pravděpodobně už nečeká.

„Určitě není naším zájmem dělat jakákoliv opatření, která budou mít plošný charakter, plošné uzavírání škol a podobně. Spíše to bude o tom, že v nějaké škole se může objevit nakažený student, a na základě toho bude muset být nařízena karanténa v tom daném vzdělávacím zařízení,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Konkrétní opatření chce řešit se svým vládním kolegou Robertem Plagou (ANO) na úterní schůzce. Vojtěch nicméně už dopředu zdůraznil, že považuje za důležité, aby byli lidé o pravidlech fungování škol dobře informováni. Plagův resort pak serveru Lidovky.cz napsal, že je sice obtížné nyní předvídat podzimní virovou situaci, nicméně školy by se během druhého měsíce prázdnin měly vše podstatné dozvědět.

„Hovořit nyní o případných opatřeních, která by školy v září čekala, by v tuto chvíli bylo předčasné. Ministerstvo školství je a bude v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology, jejichž doporučeními a opatřeními se budeme, stejně tak jako v případě uplynulého pololetí, řídit. Předpokládáme, že v průběhu měsíce srpna budeme do škol distribuovat manuály s aktuálními pokyny,“ uvedlo na dotaz serveru Lidovky.cz ministerstvo školství.

Ze škol do online tříd

Upřesnění pokynů pro školy během léta slíbil v červnu šéf školského resortu Plaga. Uvedl tehdy, že by se měly vyjasnit podmínky pro standardní výuku i pro výuku na dálku v případě karantény. Předtím probíhaly konzultace mezi školami a resortem, ty už však skončily.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga

„Do června jsme jako ředitelé byli partnerem ve skupině pana ministra, teď, v době dovolených, se to jaksi rozmělnilo a konzultace v tuto chvíli nepokračují,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad a viceprezident Asociace ředitelů základních škol Jaroslav Jirásko.

„Především jsme poskytovali informace ohledně potřeb škol a žáků, co se týká IT. Domnívám se, že obecná shoda panuje v tom, že pokud nastane opět nějaká situace, se kterou má teď školství čerstvou zkušenost, bude se opět realizovat online výuka, která by měla být ale již nějakým způsobem ošetřená a připravená na úrovni státu i škol,“ upřesnil.

Zároveň dodal, že by ministerstvo školám pomohlo, kdyby pro ně vytvořilo určitý vzor s nástinem toho, jak by měly jednat v případě dalšího rozšíření nového koronaviru.