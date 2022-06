Ukrajinští vojáci budou nejspíš mít výcvik i v Česku, sdělila Černochová

Černochová to oznámila při symbolickém předání funkce Karlu Řehkovi, který bude od pátku náčelníkem generálního štábu. „Nelze zavírat oči před tím, co se děje na východ od nás. I tam Armáda České republiky hraje významnou roli, stejně jako resort ministerstva obrany. A to ať v materiální vojenské pomoci, nebo humanitární pomoci,“ řekla Černochová.

„V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání o tom, jakým způsobem by Česká republika mohla participovat na některém z výcviků ukrajinských ozbrojených sil na území České republiky,“ oznámila ministryně. Ukrajinští vojáci se cvičí v zacházení s moderními zbraněmi i leckde jinde v Evropě.

Například ve Velké Británii se učí řídit a obsluhovat moderní obrněná vozidla, která Londýn slíbil dodat na Ukrajinu. Desítky příslušníků ukrajinské armády se pak do vlasti vrátí společně i s celkem 120 obrněnými vozy Wolfhound a Mastiff.

Na základnách v Německu trénují ukrajinští vojáci už od května. Tam pro změnu se učí zacházet se západními děly. Moderní dělostřelecké a raketové systémy už na Ukrajině také slouží a pomáhají tak obráncům země vzdorovat ruské invazi.

Řehka chce okamžitou bojeschopnost armády

O komplikované bezpečnostní situaci kvůli válce na Ukrajině mluvila na Vítkově při příležitosti Dne ozbrojených sil ministryně Černochová i nastupující náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle něj je nutné se zaměřit na okamžitou bojeschopnost armády a reagovat na měnící se bezpečnostní situaci v Evropě.

„Válčení se vyvíjí. Musíme se připravovat na současné i na budoucí konflikty,“ uvedl Řehka k modernizaci armády. „Vedle země a vzduchu musíme umět působit také v kybernetické doméně a v doméně vesmíru, v informačním prostředí i v elektromagnetickém spektru,“ dodal Řehka.

Podle Černochové Česko potřebuje silnou armádu, o čemž po útoku na Ukrajinu nikdo nepochybuje. „Ve stínu války na Ukrajině je všem jasné, že armáda není černá díra na peníze, ale pojistka pro přežití našeho národa, naší svobody a našeho způsobu života, na který jsme za posledních třicet let přivykli,“ řekla Černochová ve svém projevu na Vítkově.