Je to akt agrese vůči suverénnímu státu, uvedl Fiala na dění na Ukrajině. „Evropa se ocitla v situaci, kterou si donedávna mnozí nedokázali představit,“ prohlásil. Vyzval Čechy na Ukrajině, aby zemi neprodleně opustili. Pomoc jim má poskytnout konzulát ve Lvově.

Česku podle premiéra bezprostřední nebezpečí nehrozí, a to proto, že je členem EU a NATO. Již ráno uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu je naprosto neospravedlnitelný akt agrese vůči nezávislému státu, který nemůže zůstat bez reakce.

„Naše odpověď na ruskou invazi bude jasná, tvrdá a co nejrychlejší. Stojíme za Ukrajinou a Vašimi občany,“ uvedl Fiala na Twitteru v rámci vyjádření podpory Ukrajině.

Na dopoledne svolal mimořádné jednání Bezpečnostní rady státu, večer se v Bruselu zúčastní mimořádného jednání Evropské rady.

Promluví i Lipavský

„Během dnešního dne proběhne celá řada jednání,“ řekl ráno pro Českou televizi Lipavský. Celou dobu konzistentně říkáme, že pokud přijde ruská agrese, tak na to budeme náležitě reagovat, dodal.

„Se vším důrazem odsuzuji ruskou invazi na Ukrajinu. Rozhodnutí Kremlu k naprosto nevyprovokovanému útoku je nepřijatelné a zcela v rozporu s mezinárodním právem. Spolu se spojenci odpovíme na tento barbarský akt agrese,“ napsal Lipavský na Twitteru.

Útok na Ukrajinu odsuzují světoví ale i čeští politici. Podle premiéra Petra Fialy je ruská invaze na Ukrajinu naprosto neospravedlnitelný akt vůči nezávislému státu. Útok odsoudil i expremiér Andrej Babiš. Prezident Miloš Zeman před polednem promluví k národu.

Podle exministra zahraničních věcí by měl nyní Jan Lipavský vyhostit ruského velvyslance. „Ruského velvyslance Zmejevského jsem měl „na koberečku“ několikrát. Nikdy to nebylo milé jednání. Teď už bych jen podepsal dokumenty, po kterých by si ještě dnes Zmejevský sbalil kufry,“ uvedl na Twitteru.

Ruský prezident Vladimir Putin ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, uvedly agentury. Podle ukrajinské agentury Unian jsou však slyšet výbuchy v řadě ukrajinských měst včetně metropole Kyjeva. Ruské síly podle Ukrajiny útočí i z Běloruska.