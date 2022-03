Klíčem podle expertů je udržet Čínu mimo válku na Ukrajině. Peking sleduje kroky NATO

„Klíčem k našemu vítězství je udržet Čínu mimo konflikt,” prohlásil Jamie Shea, profesor strategie a bezpečnosti na univerzitě v Exeteru a někdejší mnohaletý člen mezinárodního štábu v centrále NATO.

Podle něj je potřeba vést s Pekingem dialog, protože Čína detailně sleduje každý pohyb Aliance a poznatky pak využije pro své kroky.

„Nesmíme dovolit Číně, aby hodila Putinovi záchranné lano. Naopak musíme Peking donutit, aby na Putina využil své páky,“ uvedl během expertní debaty o budoucí roli NATO v pražském Cevro Institutu.

Nad přístupem Číny ke konfliktu visí od počátku ruské invaze na Ukrajinu otazník. NATO vyzvalo Čínu, aby se „zdržela jakékoli podpory ruského válečného snažení“ a ani nepomáhala Moskvě obcházet přijaté sankce. Není jasné, v jaké míře je Peking ochoten vyhovět žádosti Moskvy o podporu v hospodářské a vojenské rovině.

„Rusko musí platit vysokou cenu, ale naši ostatní soupeři jako třeba Čína nás taky sledují. Jedna věc je vyřešit konflikt na Ukrajině, ale nesmíme zapomínat také na čínské ambice a z toho plynoucí hrozbu,“ varoval šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Čína se od začátku války na Ukrajině prezentuje jako neutrální stát a ruskou invazi přímo nepodporuje, bezprecedentní sankce vůči ruskému režimu však odsoudila.

„Historie nám ukazuje, že i mírní diktátoři stejně nakonec začnou s násilím a brutalitou. Takže ano, musíme být i vůči Číně a dalším autoritářským režimům tvrdší,” uvedla bývalá estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová.

Jak dodala, v těžkých časech chce každý silnější Evropu a západní společenství k tomu využívá všechny dostupné prostředky. „Jsme však schopni se posouvat, protože to je dramatická situace. Bojím se, že v momentě, kdy šok opadne, vše se zase vrátí zpátky do zajetých kolejí. V následujících letech to bude velmi těžké,“ konstatovala. I proto je podle ní nyní naprosto předčasné mluvit o možném zmírnění nebo konci sankcí.

Podle Lipavského jsou sankce cesta, jak ve středně a dlouhodobém horizontu oslabit ruský režim. „Musí to být technologické a finanční sankce. Jen tak oslabíme schopnost Ruska vést válku,“ uvedl.

Čína také vyjádřila obavy o životy civilistů. Do válkou zasažené země poslala humanitární pomoc. Na druhé straně se na Valném shromáždění OSN zdržela hlasování o rezoluci, která ruský útok proti Ukrajině odsuzovala. Stejně jako Rusko navíc obvinila Spojené státy z vyprovokování celého konfliktu.

Shea podotkl, že udržet dlouhodobě sankce vůči Moskvě s potenciálně odrazujícím efektem i pro další země a navíc v takovém rozsahu bude velmi těžké. „Putin neustupuje. Chce vyhlásit vítězství za každou cenu. Sice strategicky prohrál, má ale stále kapacitu Ukrajinu zničit,“ dodal.