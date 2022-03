Zelenskyj promluví živě k Václavskému náměstí, z Ukrajiny se připojí online

Akce s názvem We All Stand with Ukraine se kromě Prahy v pátek koná i v dalších evropských městech. Lidé mohou na Václavské náměstí od 18 hodin přijít vyjádřit zemi podporu v obraně proti ruskému útoku.

„Během akce se živě spojíme s prezidentem Volodymyrem Zelenskym pomocí telemostu. Přijďte si na Václavák vyslechnout jeho poselství z obléhaného Kyjeva,“ uvedl Milion chvilek v pozvánce na Facebooku. Výzvu sdílel i bývalý lídr spolku Mikuláš Minář.

Obdobný happening se kona také ve Frankfurtu, Paříži, Lyonu, Bratislavě, Vídni, Vilniusu či Tbilisi.

Zelenskyj pravidelně promlouvá k ukrajinským občanům, aby během války pozvedl jejich morálku. Prezident přebývá v kyjevském bunkru se svým týmem, s rodinou se už několik dní neviděl. „Jenom spím a pracuji,“ uvedl v jednom z mála rozhovorů. Za to, jak se se situací vyrovnal, sklízí ze světa obdiv.

Protesty proti ruské invazi se v posledních dnech konají v Evropě opakovaně, účastní se jich desetitisíce lidí. Na Václavském náměstí se sešly davy například v neděli.