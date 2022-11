Na řadě je Bělorusko, řekl Fiala k dalším sankcím po návratu z Kyjeva

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„S prezidentem Volodymyrem Zelenskym se bavíme o účinnosti sankcí. Už bylo přijato osm balíků, v řadě z nich hrála roli česká diplomacie. Víme, že sankce fungují, ukazuje se to na mnoha datech. Je třeba v tom pokračovat. Nyní je také zvažovaná role Běloruska a zda není potřeba zamířit tímto směrem pozornost,“ nastínil Fiala možnost zpřísnění sankcí směrem k Bělorusku.

„Není možné, aby se Bělorusko přidávalo k ruské politice,“ dodal.

Česká delegace přiletěla do Prahy v úterý krátce před devátou hodinou ranní. O několik minut později už premiér Fiala spolu s ministry představili výsledky jednání s ukrajinskými protějšky.

„Jednali jsme jak na mezivládní úrovni, tak s prezidentem Volodymyrem Zelenskym. Cesta naprosto splnila svůj účel. Byla přínosná pro Českou republiku i pro podporu Ukrajiny,“ řekl Fiala po návštěvě Kyjeva a připomněl, že při příjezdu české delegace byl Kyjev pod ruskou palbou. „O to důležitější je naše podpora, naše pomoc, abychom Ukrajinu v jejím boji posílili,“ dodal premiér.

Prohloubení spolupráce

Fiala také uvedl, že Česká republika chce s ukrajinskou stranou prohloubit spolupráci v mnoha oblastech, například v oblasti obrany, na poli dopravy, zdravotnictví či energetiky, včetně jaderné. „Přijali jsme několik deklarací, v jedné z nich se ukrajinská strana přihlásila k tomu, že bude vytvářet podmínky pro české firmy, které chtějí na jejím území podnikat,“ řekl předseda vlády k prohloubení spolupráce.

Vyzval proto firmy, které mají o působení na Ukrajině zájem, aby této nabídky využily. Podle ministra vnitra Víta Rakušana by se české společnosti měly podílet mimo jiné na poválečné obnově Ruskem napadené země.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal ocenil, že česká vláda podpořila, aby byli u mezinárodních soudů souzeni ruští okupanti za válečné zločiny. Poděkoval také za to, jak Česko pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny.

Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. V pondělí odpoledne ministři jednali se svými protějšky samostatně.

Aktuálně česká vláda uvolnila 20 milionů korun na nákup naftových generátorů, které mají po ruských útocích pomáhat s nahrazováním výpadků dodávek elektřiny v Dněpropetrovské a Lvovské oblasti.

Česko podle Fialy podporuje i co nejrychlejší uvolnění 3 miliard eur přislíbených zemi z unijních zdrojů. Tématem byla také o poválečná obnova Ukrajiny včetně toho, jak by se do ní mohly zapojit české firmy. Podle české Hospodářské komory projevilo ochotu se jí účastnit přes sto firem.